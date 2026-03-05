Oto nowa generacja konsoli Xbox. Poznajcie Project Helix, który odpali również gry z PC

Microsoft zapowiedział nową generację konsol, prezentując jej enigmatyczną nazwę kodową.

Microsoft ponownie potwierdza swoje plany dotyczące przyszłości konsol. Na oficjalnych profilach Xboxa pojawiła się zapowiedź nowej generacji sprzętu, która rozwijana jest pod kryptonimem Project Helix. Nazwa projektu została ujawniona przez nową szefową marki Xbox, Ashę Sharmę, która jednocześnie zapewniła graczy, że firma nie rezygnuje z tworzenia własnego sprzętu. Microsoft ujawnił Project Helix. To konsola nowej generacji Ostatnie miesiące przyniosły wiele spekulacji na temat przyszłości konsol Xbox. Informowano, że Microsoft może ograniczyć rozwój sprzętu i skupić się wyłącznie na usługach oraz ekosystemie gier. Najnowsze wypowiedzi przedstawicielki firmy wskazują jednak, że kolejna generacja urządzeń jest już w przygotowaniu.

Nowa konsola rozwijana jest pod kryptonimem Project Helix i ma wykorzystywać hybrydowy układ AMD określany roboczo jako Magnus, który łączy cechy komputera osobistego oraz klasycznej konsoli. Firma niestety nie ujawniła żadnych szczegółów dotyczących specyfikacji, czy też daty premiery oraz ceny sprzętu. Wczytywanie ramki mediów. Warto przypomnieć, że Microsoft od lat korzysta z wewnętrznych nazw projektów podczas tworzenia nowych urządzeń. W przeszłości pojawiały się takie kryptonimy jak Durango dla Xbox 360, Scorpio dla Xbox One X czy Anaconda i Lockhart dla konsol Xbox Series X oraz Xbox Series S. W ubiegłym roku w podobny sposób określano także projekt Kennan związany z przenośną linią Xbox Ally. Według dotychczasowych doniesień Project Helix ma być urządzeniem znacznie bardziej zbliżonym do komputera osobistego niż wcześniejsze konsole Microsoftu. Rdzeniem systemu będzie Windows, a interfejsem użytkownika specjalny tryb pełnoekranowy znany z przenośnych urządzeń Xbox Ally. Celem jest stworzenie środowiska przypominającego klasyczne doświadczenie konsolowe, w którym korzystanie z pulpitu Windows pozostaje opcjonalne.

GramTV przedstawia:

Oznacza to, że przyszły Xbox może być najbardziej otwartą platformą sprzętową w historii marki. Użytkownicy potencjalnie będą mogli instalować nie tylko gry z oficjalnego sklepu Microsoftu, lecz także korzystać z innych platform dostępnych na PC, takich jak Steam, Epic Games Store czy GOG. System ma również umożliwiać instalowanie aplikacji znanych z Windowsa, w tym programów do montażu wideo, streamingu czy tworzenia oprogramowania. Asha Sharma podkreśliła w swoim wpisie w serwisie X, że rozwój nowego sprzętu pozostaje ważną częścią strategii firmy: Świetny początek dnia z zespołem Xbox, gdzie rozmawialiśmy o naszym zaangażowaniu w powrót Xboxa, w tym o Projekcie Helix, nazwie kodowej naszej konsoli nowej generacji. Projekt Helix będzie liderem w dziedzinie wydajności i obsługi gier na Xbox i PC. Nie mogę się doczekać, aby porozmawiać o tym więcej z partnerami i studiami na moim pierwszym GDC w przyszłym tygodniu! Wczytywanie ramki mediów. Kiedy poznamy nowe szczegóły dotyczące Projektu Helix? To wiedzą jedynie pracownicy Microsoftu. Wygląda jednak na to, że gracze mogą oczekiwać kolejnych informacji o następnej generacji Xboxa jeszcze w tym roku. Jeżeli tak się stanie, może to potwierdzać plotki, że nowy Xbox zadebiutuje na rynku pod koniec 2027 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.