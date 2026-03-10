Kiedy zagramy w Crimson Desert? Twórcy dzielą się godziną premiery

Oczekiwanie na jedną z największych premier roku dobiega końca. Studio Pearl Abyss ujawniło kluczowe szczegóły dotyczące debiutu Crimson Desert. Wygląda na to, że gracze w Polsce muszą przygotować się na długą noc, a ich dyski twarde – na spore wyzwanie.
Crimson Desert – godzina premiery i preload
Twórcy zdecydowali się na globalny debiut w tym samym momencie na wszystkich platformach (PC, PS5, Xbox Series X/S). Oznacza to, że żadne zmiany regionu w ustawieniach konsoli nie przyspieszą dostępu do gry. W Polsce zagramy w czwartek, 19 marca 2026 roku o godzinie 23:00. Produkcja zajmie ponad 130 GB, co przy dzisiejszych standardach czyni ją jedną z "cięższych" instalacji.
Jeżeli chodzi o preload, otrzymaliśmy następujące informacje:
PlayStation 5 – potwierdzony start 17 marca o 23:00 (48h przed premierą).
PC (Steam/Epic) i Xbox – na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia daty, ale spodziewamy się podobnego okna czasowego.
Nocna zasadzka zorganizowana przez ich zaprzysięgłych wrogów, Czarne Niedźwiedzie, kończy się śmiercią lub rozproszeniem członków klanu Greymane po całym kontynencie. Kliff, który stracił swoich towarzyszy z klanu Greymane, swoją rodzinę we wszystkich znaczeniach tego słowa, jest zdeterminowany, aby ponownie połączyć się z ocalałymi, odbudować upadły klan Greymane i odzyskać to, co utracił. Jednak podczas podróży, podczas której zawierane są sojusze, pojawiają się liczne niebezpieczeństwa i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff zda sobie sprawę, że czeka go bezprecedensowe zagrożenie i przeznaczenie większe, niż mógł sobie wyobrazić.
Jak już wspomnieliśmy, Crimson Desert zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X/S.