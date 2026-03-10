Zaloguj się lub Zarejestruj

Kiedy zagramy w Crimson Desert? Twórcy dzielą się godziną premiery

Mikołaj Berlik
2026/03/10 16:30
2
0

Znamy też czas preloadu.

Oczekiwanie na jedną z największych premier roku dobiega końca. Studio Pearl Abyss ujawniło kluczowe szczegóły dotyczące debiutu Crimson Desert. Wygląda na to, że gracze w Polsce muszą przygotować się na długą noc, a ich dyski twarde – na spore wyzwanie.

Crimson Desert
Crimson Desert

Crimson Desert – godzina premiery i preload

Twórcy zdecydowali się na globalny debiut w tym samym momencie na wszystkich platformach (PC, PS5, Xbox Series X/S). Oznacza to, że żadne zmiany regionu w ustawieniach konsoli nie przyspieszą dostępu do gry. W Polsce zagramy w czwartek, 19 marca 2026 roku o godzinie 23:00. Produkcja zajmie ponad 130 GB, co przy dzisiejszych standardach czyni ją jedną z "cięższych" instalacji.

Jeżeli chodzi o preload, otrzymaliśmy następujące informacje:

  • PlayStation 5 – potwierdzony start 17 marca o 23:00 (48h przed premierą).
  • PC (Steam/Epic) i Xbox – na ten moment brak oficjalnego potwierdzenia daty, ale spodziewamy się podobnego okna czasowego.

GramTV przedstawia:

Nocna zasadzka zorganizowana przez ich zaprzysięgłych wrogów, Czarne Niedźwiedzie, kończy się śmiercią lub rozproszeniem członków klanu Greymane po całym kontynencie. Kliff, który stracił swoich towarzyszy z klanu Greymane, swoją rodzinę we wszystkich znaczeniach tego słowa, jest zdeterminowany, aby ponownie połączyć się z ocalałymi, odbudować upadły klan Greymane i odzyskać to, co utracił. Jednak podczas podróży, podczas której zawierane są sojusze, pojawiają się liczne niebezpieczeństwa i odkrywane są tajemnicze frakcje, Kliff zda sobie sprawę, że czeka go bezprecedensowe zagrożenie i przeznaczenie większe, niż mógł sobie wyobrazić.

Jak już wspomnieliśmy, Crimson Desert zmierza na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/3321460/view/498333631688737137

Tagi:

News
PC
premiera
PlayStation 5
Pearl Abyss
Xbox Series X
Xbox Series S
Crimson Desert
preload
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
sebasiwy
Gramowicz
Dzisiaj 17:23

czekam podbnie jak na Death Stranding 2 pc obie gry 19-3-2026

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:56

Bede patrzył kto z zespołu bierze L4 albo na żądanie :-P




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112