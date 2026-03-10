Kiedy zagramy w Crimson Desert? Twórcy dzielą się godziną premiery

Oczekiwanie na jedną z największych premier roku dobiega końca. Studio Pearl Abyss ujawniło kluczowe szczegóły dotyczące debiutu Crimson Desert. Wygląda na to, że gracze w Polsce muszą przygotować się na długą noc, a ich dyski twarde – na spore wyzwanie.

Crimson Desert – godzina premiery i preload

Twórcy zdecydowali się na globalny debiut w tym samym momencie na wszystkich platformach (PC, PS5, Xbox Series X/S). Oznacza to, że żadne zmiany regionu w ustawieniach konsoli nie przyspieszą dostępu do gry. W Polsce zagramy w czwartek, 19 marca 2026 roku o godzinie 23:00. Produkcja zajmie ponad 130 GB, co przy dzisiejszych standardach czyni ją jedną z "cięższych" instalacji.