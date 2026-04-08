Bungie o walce z oszustami w Marathon. „Zero tolerancji”

Mikołaj Berlik
2026/04/08 13:00
Deweloperzy wyjaśniają system przeciw cheaterom.

Miesiąc po premierze swojej nowej strzelanki typu extraction shooter, Marathon, studio Bungie opublikowało obszerny komunikat dotyczący bezpieczeństwa i uczciwości rozgrywki. Deweloperzy podkreślili, że ochrona integralności „runów” jest dla nich priorytetem, a systemy anty-cheat będą stale ewoluować.

Marathon – kluczowe filary nowej strategii anty-cheat

Bungie zaznaczyło, że walka z oszustami to „niekończący się cykl monitorowania i reagowania”. W najbliższych tygodniach gracze mogą spodziewać się ulepszeń w trzech głównych obszarach:

  • Proces zgłaszania podejrzanych graczy ma być szybszy i bardziej intuicyjny.
  • Usprawnione zostaną narzędzia do zgłaszania toksycznych zachowań oraz agresji słownej.
  • Bungie pracuje nad funkcją, która powiadomi gracza, gdy osoba przez niego zgłoszona zostanie faktycznie ukarana banem.

Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec oszustw. Aktywnie blokujemy graczy, u których potwierdzono oszustwa, oraz rozbudowujemy nasze systemy telemetryczne i metody wykrywania, aby skuteczniej wyłapywać wspomnianych oszustów. Część tych rozwiązań działa już obecnie, a kolejne ulepszenia zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych tygodni. Zwalczanie oszustw to nieustanny cykl monitorowania, ulepszania i reagowania. Jest to obszar, w który będziemy nadal inwestować, aby chronić uczciwość waszych rozgrywek.

Poza walką z oprogramowaniem wspomagającym celowanie (aimboty) czy widzeniem przez ściany (wallhacki), Bungie skupia się na aspektach społecznościowych. Studio inwestuje w zaawansowane narzędzia do automatycznego wykrywania nadużyć w czacie głosowym i tekstowym, aby skuteczniej wyłapywać graczy nękających innych. Sporym problemem jest też Stream Sniping – to zjawisko zostało określone przez twórców jako „poważny problem”, szczególnie w trybie rankingowym. Deweloperzy analizują rozwiązania techniczne, które mają ukrócić ten proceder i chronić twórców treści.

Na koniec wspomnijmy, że Marathon jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://insider-gaming.com/bungie-gives-marathon-anti-cheat-update/

