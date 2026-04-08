Bungie o walce z oszustami w Marathon. „Zero tolerancji”

Miesiąc po premierze swojej nowej strzelanki typu extraction shooter, Marathon, studio Bungie opublikowało obszerny komunikat dotyczący bezpieczeństwa i uczciwości rozgrywki. Deweloperzy podkreślili, że ochrona integralności „runów” jest dla nich priorytetem, a systemy anty-cheat będą stale ewoluować.
Marathon – kluczowe filary nowej strategii anty-cheat
Bungie zaznaczyło, że walka z oszustami to „niekończący się cykl monitorowania i reagowania”. W najbliższych tygodniach gracze mogą spodziewać się ulepszeń w trzech głównych obszarach:
Proces zgłaszania podejrzanych graczy ma być szybszy i bardziej intuicyjny.
Usprawnione zostaną narzędzia do zgłaszania toksycznych zachowań oraz agresji słownej.
Bungie pracuje nad funkcją, która powiadomi gracza, gdy osoba przez niego zgłoszona zostanie faktycznie ukarana banem.
Stosujemy zasadę zerowej tolerancji wobec oszustw. Aktywnie blokujemy graczy, u których potwierdzono oszustwa, oraz rozbudowujemy nasze systemy telemetryczne i metody wykrywania, aby skuteczniej wyłapywać wspomnianych oszustów. Część tych rozwiązań działa już obecnie, a kolejne ulepszenia zostaną wprowadzone w ciągu najbliższych tygodni. Zwalczanie oszustw to nieustanny cykl monitorowania, ulepszania i reagowania. Jest to obszar, w który będziemy nadal inwestować, aby chronić uczciwość waszych rozgrywek.
Poza walką z oprogramowaniem wspomagającym celowanie (aimboty) czy widzeniem przez ściany (wallhacki), Bungie skupia się na aspektach społecznościowych. Studio inwestuje w zaawansowane narzędzia do automatycznego wykrywania nadużyć w czacie głosowym i tekstowym, aby skuteczniej wyłapywać graczy nękających innych. Sporym problemem jest też Stream Sniping – to zjawisko zostało określone przez twórców jako „poważny problem”, szczególnie w trybie rankingowym. Deweloperzy analizują rozwiązania techniczne, które mają ukrócić ten proceder i chronić twórców treści.
Na koniec wspomnijmy, że Marathon jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.
