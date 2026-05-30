Statystyki? A kogo to obchodzi. Współtwórca Counter-Strike'a nie przejmuje się liczbą graczy

Bardzo często za jakością gry przemawia liczba graczy. Dziś to ważna wartość. Nie dla tego twórcy.

W rozmowie z Hellcase deweloper odniósł się do sytuacji swojej najnowszej produkcji, Alpha Response. Gra zadebiutowała we wczesnym dostępie na Steamie w 2024 roku, ale nie przyciągnęła dużej liczby użytkowników. Le twierdzi jednak, że nie jest to powód do niepokoju.

Liczba graczy na Steamie stała się jednym z najczęściej komentowanych wskaźników sukcesu współczesnych gier. Nie wszyscy twórcy przywiązują jednak do tych statystyk dużą wagę. Minh „Gooseman” Le, współtwórca Counter-Strike'a, uważa, że dyskusje na temat niskiej liczby aktywnych graczy często nie mają większego znaczenia.

Według dewelopera niskie statystyki są w dużej mierze efektem świadomej decyzji studia. Zespół nie prowadzi obecnie szeroko zakrojonych działań marketingowych, ponieważ chce najpierw dopracować produkcję. Od momentu premiery we wczesnym dostępie Alpha Response regularnie otrzymuje duże aktualizacje i nowe elementy rozgrywki.

Le podkreśla, że wielu twórców nie może pozwolić sobie na takie podejście. W przypadku części studiów sukces w dniu premiery jest kluczowy dla dalszego funkcjonowania firmy. Jego zespół znajduje się jednak w bardziej komfortowej sytuacji i może rozwijać grę bez presji związanej z codziennym śledzeniem statystyk.

Twórca zapowiada, że sytuacja zmieni się bliżej premiery wersji 1.0. Wtedy studio planuje rozpocząć większą kampanię promocyjną i szerzej zaprezentować projekt graczom. Jak sam przyznaje, obecnie deweloperzy „ukrywają się w cieniu”, skupiając się przede wszystkim na szlifowaniu gry.

Minh Le jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii strzelanek sieciowych. To właśnie on współtworzył Counter-Strike'a, który z fanowskiej modyfikacji przeobraził się w jedną z najważniejszych marek w historii gier oraz jeden z fundamentów współczesnego esportu. Dlatego jego słowa mogą być interesującym głosem w trwającej od lat dyskusji o tym, czy liczba graczy na Steamie rzeczywiście mówi wszystko o sukcesie danej produkcji.