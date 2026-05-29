Cztery gry za darmo na Xboxie. Free Play Days pozwala sprawdzić m.in. Dying Light i High on Life 2

Mikołaj Berlik
2026/05/29 13:00
Promocja potrwa tylko do końca weekendu, a część tytułów nie wymaga nawet abonamentu Game Pass.

Microsoft uruchomił ostatnią majową odsłonę Xbox Free Play Days. W ramach weekendowej promocji gracze mogą bez dodatkowych opłat sprawdzić cztery produkcje na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S.

Xbox Free Play Days – Gears of War Reloaded i High on Life 2 za darmo

Największą uwagę przyciąga możliwość przetestowania Gears of War: Reloaded oraz High on Life 2. Co istotne, w przypadku obu tych tytułów Microsoft nie wymaga aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass Core (dawniej Xbox Live Gold i Game Pass Essential).

W ramach aktualnej rotacji Free Play Days dostępne są:

Oferta wystartowała 28 maja i pozostanie aktywna do 31 maja do godziny 8:59 czasu polskiego. Wystarczy przejść do sklepu Microsoft Store na konsoli i pobrać wybrane gry przypisane do akcji Free Play Days.

Gears of War: Reloaded to zremasterowana wersja przebojowej pierwszej części serii Gears of War, w pełni zoptymalizowana pod kątem platform nowej generacji. Wszystko w cenie: Gears of War: Reloaded zawiera całą zawartość dodaną po premierze oryginalnej gry, w tym dodatkowy rozdział kampanii, mapy do trybu wieloosobowego, a także postacie i elementy kosmetyczne – bez żadnych dodatkowych kosztów.

High on Life 2 – Międzygalaktyczny spisek zagraża losom ludzkości! Połącz siły z całą gromadką gadających obcych-broni, strzelaj, dźgaj i ślizgaj się na deskorolce przez egzotyczne lokacje, by pokonać złoczyńców i ocalić swój ulubiony gatunek (ludzi)!

Szczególnie ciekawie wygląda obecność Gears of War: Reloaded, które ma przypomnieć graczom kultową serię przed premierą Gears of War: E-Day. Z kolei High on Life 2 kontynuuje humorystyczną formułę pierwszej części, ponownie stawiając na absurdalny klimat i dynamiczną akcję FPS.

Źródło:https://news.xbox.com/en-us/2026/05/28/free-play-days-05-28-26/

