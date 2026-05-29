Cztery gry za darmo na Xboxie. Free Play Days pozwala sprawdzić m.in. Dying Light i High on Life 2

Promocja potrwa tylko do końca weekendu, a część tytułów nie wymaga nawet abonamentu Game Pass.

Microsoft uruchomił ostatnią majową odsłonę Xbox Free Play Days. W ramach weekendowej promocji gracze mogą bez dodatkowych opłat sprawdzić cztery produkcje na konsolach Xbox One oraz Xbox Series X|S.

Xbox Free Play Days – Gears of War Reloaded i High on Life 2 za darmo

Największą uwagę przyciąga możliwość przetestowania Gears of War: Reloaded oraz High on Life 2. Co istotne, w przypadku obu tych tytułów Microsoft nie wymaga aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass Core (dawniej Xbox Live Gold i Game Pass Essential).