Build A Rocket Boy pozwane. Byli pracownicy mówią o „poważnych problemach psychicznych, a nawet fizycznych”

Jakiś czas temu o bolesnej premierze MindsEye wypowiedział się aktor podkładający głos pod protagonistę, Jacoba Diaza. Okazuje się, że studio Build A Rocket Boy musi stawić czoła działaniom prawnym podjętym przez byłych pracowników, którzy zostali masowo zwolnieni w następstwie katastrofalnego niepowodzenia gry. Pracownicy krytykują kierownictwo studia, oskarżając je o ignorowanie personelu, fatalne zarządzanie oraz zmuszanie zespołu do pracy w warunkach crunchu, co poważnie wpłynęło na ich kondycję fizyczną i psychiczną.

Katastrofalna premiera MindsEye kończy się pozwem. Ponad 250 osób przeciwko Build A Rocket Boy

Akcja prawna została wszczęta przez związek Independent Workers of Great Britain w imieniu ponad 250 osób, które straciły pracę w Build A Rocket Boy po nieudanej premierze MindsEye. Ponadto, 93 osoby podpisały list otwarty, w którym wyraziły poczucie, że zostały „wykorzystane i odrzucone” przez liderów firmy, którzy, ich zdaniem, zrzucili odpowiedzialność za niepowodzenie tytułu na pracowników.