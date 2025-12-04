Quentin Tarantino uważa go za najgorszego aktora. Zepsuł jeden z ulubionych filmów reżysera

Quentin Tarantino ponownie wywołał burzę wśród widzów. Podczas rozmowy w podcaście The Bret Easton Ellis Podcast twórca Pulp Fiction ujawnił swoje ulubione filmy XXI wieku, a wśród nich wymienił Aż poleje się krew na piątym miejscu. Podkreślił jednak, że dzieło Paula Thomasa Andersona mogło znaleźć się znacznie wyżej, ale jego zdaniem posiada jedną poważną wadę. Według Tarantino jest nią Paul Dano.

Paul Dano to słaby aktor? Tarantino zły na aktora za zniszczenie jednego z jego ulubionych filmów