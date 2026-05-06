Rosjanie od Atomic Heart mówią "nie" AI. "Nigdy nie zastąpi kreatywnych ludzi”

O wykorzystaniu sztucznej inteligencji przy powstawaniu gier słyszymy coraz więcej. Niektórzy wprost o tym mówią, inni odżegnują się.
Teraz na temat korzystania z pomocy AI wypowiedział się również jeden z przedstawicieli kontrowersyjnego studia Mundfish. Co miał do powiedzenia?
Twórcy Atomic Heart na razie nie będą korzystać z AI
Przypomnijmy, że kontrowersje związane z Mundfish wynikają z nie do końca jasnych powiązań studia z rosyjskimi władzami na Kremlu. Z tego też powodu debiutancka gra studia, Atomic Heart, chociaż zebrała niezłe recenzje, była bojkotowana nie tylko przez graczy, ale i przez recenzentów. Mimo tego Rosjanie się tym nie przejmują. Zamiast tego pracują obecnie nad powiększeniem stworzonego przez siebie uniwersum o dwie kolejne produkcje. Czy podczas prac nad nimi deweloperzy będą wykorzystywać generatywną sztuczną inteligencję, by wykonała ona część pracy? Okazuje się, że były takie dyskusje, ale finalnie nie przekonały one do takiego kroku.
W rozmowie z Wccftech opowiedział o tym założyciel Mundfish, Robert Bagratuni:
To prawda, obecnie istnieje wiele skrajnych opinii na ten temat. Rozumiemy, że sieci neuronowe i AI mogą znacząco uprościć fazę preprodukcji projektów, pomagając szybciej iterować pomysły i skracać ogólny czas produkcji. Z tego powodu przeprowadziliśmy szeroko zakrojone wewnętrzne badania, aby ocenić ich potencjał w naszych procesach pracy. Jednak w tej chwili zdecydowaliśmy się nie integrować ich z naszymi codziennymi rurociągami produkcyjnymi.
Nie oznacza to jednak, że Rosjanie nigdy się na taki krok nie zdecydują. Bagratuni przyznał, że studio będzie nadal przyglądać się tej technologii, analizując jej przydatność pod kątem wsparcia twórców. Właśnie – wsparcia, bo założyciel Mundfish twierdzi, iż generatywna sztuczna inteligencja nigdy nie będzie w stanie zastąpić kreatywnych prawdziwych ludzi. Takich, według CEO studia, którzy są już zatrudnieni w jego ekipie i obecnie tworzą zarówno nastawione na sieciową rozgrywkę The Cube, jak i pełnoprawny sequel debiutanckiej gry, czyli Atomic Heart 2.
Głęboko wierzymy w zachowanie równowagi między technologią a ludzką kreatywnością. Pomimo oczywistych zalet AI, jesteśmy pewni, że nasz zespół może osiągnąć ogromny sukces bez codziennego polegania na niej. Niemniej jednak nadal uważnie monitorujemy ewolucję technologii AI i nie wykluczamy możliwości jej wdrożenia w przyszłości. Ostatecznie uważamy, że wiele firm w branży zaimplementuje ją w taki czy inny sposób. W końcu AI to tylko narzędzie – nigdy nie zastąpi autentycznej pracy kreatywnych ludzi, lecz powinna służyć jako instrument w ich rękach – podsumował Bagratuni.
