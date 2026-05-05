VALORANT albo Deadlock? Anticheat Riotu może robić graczom poważny problem

Maciej Petryszyn
2026/05/05 19:00
Już kilka lat temu Riot Games postawiło na bardziej agresywną walkę z cheaterami. Walkę już na poziomie kernela.

Tak powstał Vanguard. Ten anticheat od samego początku budził spore kontrowersje, które teraz powracają.

Vanguard
Anticheat od Riotu blokuje grę Valve?

Okazuje się bowiem, że Vanguard może blokować nie tylko instalację nieuczciwego oprogramowania, ale też… gier konkurencji. Uwagę na sprawę zwrócił użytkownik Reddita o pseudonimie Akita Attribute. Na subreddicie DeadlockTheGame opisał on swoje doświadczenia ze zwalczającym oszustów systemem Riot Games. Otóż okazuje się, że ten… ma rzekomo aktywnie zakłócać działanie hero shootera od Valve o tytule Deadlock. Produkcja ta pod pewnymi względami wydaje się być konkurentem VALORANTA, z myślą o którym Riot przed laty powołało Vanguarda. Element nieuczciwej rywalizacji czy po prostu błędne działanie programu?

Tak czy inaczej, jak twierdzi wspomniany użytkownik Vanguard ma sprawiać, że podczas zabawy w Deadlock dochodzi nagle do crasha całej gry. Niemniej to dopiero początek problemów, bo okazuje się, że po takim wyłączeniu produkcji Valve nie możemy jej już ponowne uruchomić, gdyż anticheat blokuje cały plik wykonywalny. W takiej sytuacje jakiekolwiek wprowadzenie Deadlocka w ruch jest niemożliwe. Co gorsza, nie pomaga nawet ponowna instalacja tytułu – zamiast tego jeszcze bardziej pogarsza ona sprawę. Bo podczas instalacji proces zostaje przerwany przy 99%, zaś Steam wyświetla wówczas błąd o treści Content File Locked.

Winny ma być właśnie Vanguard. Jak ustalił Akita Attribute. to program Riotu blokuje dostęp do pliku exe, przez co Steam podczas reinstalacji nie może go ani zmodyfikować, ani też zastąpić. Na ten moment nie wiadomo, czy problemy Akity to przypadek jedynie jednostkowy, czy też jest więcej osób, które doświadczyły tego typu problemów. Tak czy inaczej, niewykluczone, że do momentu ewentualnego naprawienia sprawy przez Riot jedynym rozwiązaniem może być rezygnacja z jednej z gier – albo z VALORANTA, albo właśnie z Deadlocka.

Źródło:https://tech.sportskeeda.com/gaming-news/news-valorant-s-anti-cheat-can-lock-playing-deadlock-per-reports

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

