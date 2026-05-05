VALORANT albo Deadlock? Anticheat Riotu może robić graczom poważny problem

Tak powstał Vanguard. Ten anticheat od samego początku budził spore kontrowersje, które teraz powracają.
Anticheat od Riotu blokuje grę Valve?
Okazuje się bowiem, że Vanguard może blokować nie tylko instalację nieuczciwego oprogramowania, ale też… gier konkurencji. Uwagę na sprawę zwrócił użytkownik Reddita o pseudonimie Akita Attribute. Na subreddicie DeadlockTheGame opisał on swoje doświadczenia ze zwalczającym oszustów systemem Riot Games. Otóż okazuje się, że ten… ma rzekomo aktywnie zakłócać działanie hero shootera od Valve o tytule Deadlock. Produkcja ta pod pewnymi względami wydaje się być konkurentem VALORANTA, z myślą o którym Riot przed laty powołało Vanguarda. Element nieuczciwej rywalizacji czy po prostu błędne działanie programu?
