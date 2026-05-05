VALORANT albo Deadlock? Anticheat Riotu może robić graczom poważny problem

Tak czy inaczej, jak twierdzi wspomniany użytkownik Vanguard ma sprawiać, że podczas zabawy w Deadlock dochodzi nagle do crasha całej gry. Niemniej to dopiero początek problemów, bo okazuje się, że po takim wyłączeniu produkcji Valve nie możemy jej już ponowne uruchomić, gdyż anticheat blokuje cały plik wykonywalny. W takiej sytuacje jakiekolwiek wprowadzenie Deadlocka w ruch jest niemożliwe. Co gorsza, nie pomaga nawet ponowna instalacja tytułu – zamiast tego jeszcze bardziej pogarsza ona sprawę. Bo podczas instalacji proces zostaje przerwany przy 99%, zaś Steam wyświetla wówczas błąd o treści Content File Locked.

Winny ma być właśnie Vanguard. Jak ustalił Akita Attribute. to program Riotu blokuje dostęp do pliku exe, przez co Steam podczas reinstalacji nie może go ani zmodyfikować, ani też zastąpić. Na ten moment nie wiadomo, czy problemy Akity to przypadek jedynie jednostkowy, czy też jest więcej osób, które doświadczyły tego typu problemów. Tak czy inaczej, niewykluczone, że do momentu ewentualnego naprawienia sprawy przez Riot jedynym rozwiązaniem może być rezygnacja z jednej z gier – albo z VALORANTA, albo właśnie z Deadlocka.