Borderlands 4 z problemami na konsolach. Gearbox radzi… restart gry

Gearbox może mieć powody do zadowolenia z komercyjnego sukcesu Borderlands 4. Gra zaliczyła dobry start, przyciągając masę graczy. Jednakże ten imponujący start jest niestety obarczony poważnymi problemami technicznymi. Początkowo to wydajność na komputerach osobistych budziła największe zastrzeżenia, ale okazuje się, że kłopoty nie omijają również właścicieli konsol PlayStation 5 Pro.

Borderlands 4 działa coraz gorzej na PS5 Pro. Tymczasowe rozwiązanie rozczarowuje

Konsolowi gracze zgłaszają pogorszenie wydajności, które narasta w miarę upływu czasu spędzonego w grze. Ten problem, który prawdopodobnie jest wynikiem wycieku pamięci, sprawia, że rozgrywka staje się coraz mniej płynna. Randy Pitchford, dyrektor generalny Gearbox, potwierdził, że jest to „znany problem”, i zapewnił, że zespół pracuje nad jego usunięciem.