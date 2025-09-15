Borderlands 4 to gra „dla graczy premium”. Szef Gearbox reaguje na krytykę

Borderlands 4 nie spotkało się z najcieplejszym odbiorem wśród użytkowników Steama. „Mieszane” recenzje są w dużej mierze związane z problemami z wydajnością, które powinna jednak rozwiązać ostatnia aktualizacja. W obliczu rosnącej krytyki, Randy Pitchford, dyrektor generalny Gearbox, odniósł się do sytuacji.

Szef Gearbox odpowiada na krytykę wydajności Borderlands 4

W swoich komentarzach w mediach społecznościowych określił Borderlands 4 jako „grę premium” dla „graczy premium”. Pitchford zasugerował, że niektóre problemy wynikają z próby uruchomienia gry na zbyt przestarzałym sprzęcie.