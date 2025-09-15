Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 to gra „dla graczy premium”. Szef Gearbox reaguje na krytykę

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 07:50
1
0

Borderlands 4 to gra premium tworzona z myślą o graczach premium”.

Borderlands 4 nie spotkało się z najcieplejszym odbiorem wśród użytkowników Steama. „Mieszane” recenzje są w dużej mierze związane z problemami z wydajnością, które powinna jednak rozwiązać ostatnia aktualizacja. W obliczu rosnącej krytyki, Randy Pitchford, dyrektor generalny Gearbox, odniósł się do sytuacji.

Borderlands 4
Borderlands 4

Szef Gearbox odpowiada na krytykę wydajności Borderlands 4

W swoich komentarzach w mediach społecznościowych określił Borderlands 4 jako „grę premium” dla „graczy premium”. Pitchford zasugerował, że niektóre problemy wynikają z próby uruchomienia gry na zbyt przestarzałym sprzęcie.

Borderlands 4 to gra premium tworzona z myślą o graczach premium. Tak jak Borderlands 4 nie działa na PlayStation 4, tak samo nie można oczekiwać, że uruchomi się na zbyt starym sprzęcie PC. – pisze Randy Pitchford.

Dodał, że choć deweloperzy nie mogą powstrzymać użytkowników od prób grania na starszym sprzęcie, to mają oni możliwość zwrotu gry, jeśli doświadczenia z rozgrywki są niezadowalające. Wypowiedzi Pitchforda spotkały się z falą krytyki ze strony społeczności graczy. Wielu zarzuciło Gearboxowi i samemu dyrektorowi generalnemu unikanie odpowiedzialności za słabą optymalizację gry. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że za problemy może odpowiadać też silnik Unreal Engine 5.

To nie jest gra stworzona do uruchamiania na 10-letnich PC — wykorzystuje pełne możliwości nowoczesnej magistrali, CPU i GPU. Jeśli próbujesz prowadzić monster trucka z silnikiem od dmuchawy do liści, czeka cię rozczarowanie. Jeśli odkryjesz, że twój system nie radzi sobie z grą — przez przypadek, życzeniowe myślenie albo niechęć do grzebania w ustawieniach, by uzyskać satysfakcjonujący efekt — prosimy, skorzystaj z opcji zwrotu na Steamie, zamiast doświadczać gry w gorszej jakości.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://gamerant.com/gearbox-ceo-comments-on-borderlands-4-pc-performance/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:56

To trochę takie błędne koło widzę... od zawsze tak było że jak pojawiała się zaawansowana technologicznie gra trzeba było wymieniać sprzęt na lepszy żeby to udźwignął. Ja pamiętam np. jak weszło Black & White które po prostu nie chodziło na moim starym kompie, nawet w najniższych detalach.

Z drugiej strony ma się nieodparte wrażenie że gamedev wskoczył na wyższy poziom konsumpcjonizmu gdzie już nawet nie udaje się że z graczy pod byle pretekstem chce się wyciskać kasę - czy Borderlands 4 to gra która faktycznie jest takim skokiem technologicznym? Czy może jednak twórcy olali optymalizacje, bo po co się starać? A nie jest to gra z ultrarealistycznym odwzorowaniem świata, tylko cel-shaderowa nawalanka...




