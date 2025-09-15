Borderlands 4 to gra „dla graczy premium”. Szef Gearbox reaguje na krytykę

Szef Gearbox odpowiada na krytykę wydajności Borderlands 4
W swoich komentarzach w mediach społecznościowych określił Borderlands 4 jako „grę premium” dla „graczy premium”. Pitchford zasugerował, że niektóre problemy wynikają z próby uruchomienia gry na zbyt przestarzałym sprzęcie.
Borderlands 4 to gra premium tworzona z myślą o graczach premium. Tak jak Borderlands 4 nie działa na PlayStation 4, tak samo nie można oczekiwać, że uruchomi się na zbyt starym sprzęcie PC. – pisze Randy Pitchford.
Dodał, że choć deweloperzy nie mogą powstrzymać użytkowników od prób grania na starszym sprzęcie, to mają oni możliwość zwrotu gry, jeśli doświadczenia z rozgrywki są niezadowalające. Wypowiedzi Pitchforda spotkały się z falą krytyki ze strony społeczności graczy. Wielu zarzuciło Gearboxowi i samemu dyrektorowi generalnemu unikanie odpowiedzialności za słabą optymalizację gry. Niektórzy użytkownicy sugerowali, że za problemy może odpowiadać też silnik Unreal Engine 5.
To nie jest gra stworzona do uruchamiania na 10-letnich PC — wykorzystuje pełne możliwości nowoczesnej magistrali, CPU i GPU. Jeśli próbujesz prowadzić monster trucka z silnikiem od dmuchawy do liści, czeka cię rozczarowanie. Jeśli odkryjesz, że twój system nie radzi sobie z grą — przez przypadek, życzeniowe myślenie albo niechęć do grzebania w ustawieniach, by uzyskać satysfakcjonujący efekt — prosimy, skorzystaj z opcji zwrotu na Steamie, zamiast doświadczać gry w gorszej jakości.
Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.