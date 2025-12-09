Pudełkowe S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla na PS5 za 179,99 zł na Allegro

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla – oferta na Allegro
S.T.A.L.K.E.R. 2 to długo wyczekiwana kontynuacja kultowej serii FPS-ów z elementami survivalu i RPG, osadzona w postapokaliptycznej Zonie wokół Czarnobyla.
Strefa zamknięta w Czarnobylu zmieniła się diametralnie po drugiej potężnej eksplozji w 2006 roku. Gwałtowne mutacje, śmiertelne anomalie i walczące frakcje sprawiły, że strefa stała się miejscem, w którym bardzo trudno jest przetrwać. Niemniej jednak artefakty o niewiarygodnej wartości przyciągnęły wiele osób zwanych S.T.A.L.K.E.R.ami, które wkroczyły do strefy na własne ryzyko, dążąc do zdobycia fortuny, a nawet odkrycia prawdy ukrytej w sercu Czarnobyla.
EPICKA, NIELINIOWA FABUŁA W PŁYNNYM, OTWARTYM ŚWIECIE
Wciel się w rolę samotnego stalkera i odkrywaj fotorealistyczny, płynny, otwarty świat w radioaktywnej strefie o powierzchni 64 km², z różnorodnymi środowiskami, które ukazują postapokaliptyczną atmosferę z różnych perspektyw. Przedzieraj się przez Strefę, aby określić swoje przeznaczenie, wybierając ścieżki w ramach rozgałęzionej, epickiej fabuły.
RÓŻNORODNI PRZECIWNICY I SETKI KOMBINACJI BRONI
Spotkaj członków różnych frakcji i zdecyduj, którzy z nich zasługują na twoją przyjaźń, a którzy na kulkę. Weź udział w intensywnych strzelaninach z różnorodnymi przeciwnikami, którzy stosują różne taktyki, próbując cię przechytrzyć. Wybierz swoją ulubioną broń spośród ponad 30 rodzajów broni z licznymi modyfikacjami, które pozwalają stworzyć setki charakterystycznych, śmiercionośnych kombinacji.
Cena 179,99 zł za wydanie pudełkowe to jedna z lepszych ofert dostępnych obecnie na rynku.
