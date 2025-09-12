Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 szturmem zdobywa Steam. Masa graczy zasiadła do rozgrywki

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 13:30
1
0

Borderlands 4 bez wątpienia nie narzeka na brak zainteresowania.

Borderlands 4 zebrało bardzo pozytywne opinie od krytyków. Okazuje się, że inne zdanie mają użytkownicy Steama, gdzie tytuł ma „mieszane” recenzje. Gracze narzekają między innymi na wydajność, ale także na obecność Denuvo. Nie przeszkadza to jednak w wywołaniu ogromnego zainteresowania wokół produkcji.

Borderlands 4
Borderlands 4

Jednoczesna liczba graczy Borderlands 4 przekroczyła 200 tysięcy

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, Borderlands 4 zebrało masę zainteresowanych. Jak wskazuje portal, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 207 tysięcy osób. Jest to również all-time peak dla tytułu, a warto pamiętać, że weekend dopiero nadchodzi.

Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.

Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Na zakończenie przypomnijmy jeszcze, że Borderlands 4 trafiło na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra może pochwalić się ogromną kampanią marketingową – między innymi na Vegas Sphere pojawiła się specjalna reklama gry.

Z okazji premiery gry pojawił się również bezprzewodowy pad dla konsol Xbox Series X/S i PC inspirowany The Timekeeperem.

Źródło:https://steamdb.info/app/1285190/charts/

Tagi:

News
Steam
FPS
Gearbox Software
SteamDB
liczba graczy
Borderlands 4
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Vencel
Gramowicz
Dzisiaj 13:41

Cuda się na steamie dzieją wczoraj oceny 40% dziś już 60% xD "KOREKTA REVIEW BOMB" xDD




