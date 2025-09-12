Borderlands 4 szturmem zdobywa Steam. Masa graczy zasiadła do rozgrywki

Borderlands 4 zebrało bardzo pozytywne opinie od krytyków. Okazuje się, że inne zdanie mają użytkownicy Steama, gdzie tytuł ma „mieszane” recenzje. Gracze narzekają między innymi na wydajność, ale także na obecność Denuvo. Nie przeszkadza to jednak w wywołaniu ogromnego zainteresowania wokół produkcji.

Jednoczesna liczba graczy Borderlands 4 przekroczyła 200 tysięcy

Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, Borderlands 4 zebrało masę zainteresowanych. Jak wskazuje portal, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 207 tysięcy osób. Jest to również all-time peak dla tytułu, a warto pamiętać, że weekend dopiero nadchodzi.