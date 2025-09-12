Borderlands 4 szturmem zdobywa Steam. Masa graczy zasiadła do rozgrywki

Jednoczesna liczba graczy Borderlands 4 przekroczyła 200 tysięcy
Zgodnie ze statystykami serwisu SteamDB, Borderlands 4 zebrało masę zainteresowanych. Jak wskazuje portal, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało nawet 207 tysięcy osób. Jest to również all-time peak dla tytułu, a warto pamiętać, że weekend dopiero nadchodzi.
Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.
Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów. – czytamy w opisie gry.