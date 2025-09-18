Borderlands 4 z ogromnym sukcesem. Analitycy szacują liczbę sprzedanych kopii

Mimo problemów na platformie Steam Borderlands 4 przyciągnęło masę graczy. W ostatnich dniach liczba jednocześnie grających użytkowników przekroczyła nawet 300 tysięcy. Choć oficjalne dane dotyczące sprzedaży nie zostały jeszcze ujawnione przez dewelopera, doniesienia analityka Rhysa Elliotta z Alinea Analytics wskazują na ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery.

Borderlands 4 nowym liderem sprzedaży. Silksong musiał ustąpić miejsca

Według Alinea Analytics tylko na Steamie sprzedało się ponad milion kopii Borderlands 4. Wygenerowane przychody oceniono natomiast na 150 milionów dolarów. Okres, w którym gra dominowała na rynku, przypadał na dni od 8 do 14 września.