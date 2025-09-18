Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 z ogromnym sukcesem. Analitycy szacują liczbę sprzedanych kopii

Patrycja Pietrowska
2025/09/18 08:30
Według Alinea Analytics Borderlands 4 wyprzedziło w sprzedaży Hollow Knight: Silksong.

Mimo problemów na platformie Steam Borderlands 4 przyciągnęło masę graczy. W ostatnich dniach liczba jednocześnie grających użytkowników przekroczyła nawet 300 tysięcy. Choć oficjalne dane dotyczące sprzedaży nie zostały jeszcze ujawnione przez dewelopera, doniesienia analityka Rhysa Elliotta z Alinea Analytics wskazują na ponad dwa miliony sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu od premiery.

Borderlands 4
Borderlands 4 nowym liderem sprzedaży. Silksong musiał ustąpić miejsca

Według Alinea Analytics tylko na Steamie sprzedało się ponad milion kopii Borderlands 4. Wygenerowane przychody oceniono natomiast na 150 milionów dolarów. Okres, w którym gra dominowała na rynku, przypadał na dni od 8 do 14 września.

Wspomniana dominacja na Steamie pozwoliła Borderlands 4 wyprzedzić inną, dużą premierę, Hollow Knight: Silksong, w kategorii najlepiej sprzedających się tytułów w tym samym okresie. Mimo że Borderlands 4 zyskało pozycję lidera, Hollow Knight: Silksong również odnotowało bardzo dobre wyniki, ze sprzedażą przekraczającą 500 tysięcy egzemplarzy.

Sukces Hollow Knight: Silksong miał pozytywny wpływ również na swojego poprzednika. Metroidvania z 2017 roku również odnotowała znaczący wzrost popularności, sprzedając 200 tysięcy kopii w tym samym czasie.

Alinea Analytics
Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/borderlands-4-reportedly-sold-2-million-copies-in-its-launch-week

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 09:15

Tyle "graczy premium" ...

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 08:39

Serio ta gra jest taka popularna? Ten odgrzewany kotlet? Widać Randy dalej będzie mógł być Randym...




