Borderlands 4 z pierwszym DLC. Nowy Łowca C4SH wkracza do gry

Jakiś czas temu poznaliśmy szacowane wyniki sprzedaży Borderlands 4. Według Alinea Analitycs mowa już o ponad 2,5 milionach graczy. Czwarta główna odsłona serii Borderlands, pomimo problemów technicznych, a w szczególności wydajności na komputerach osobistych, oraz kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony prezesa Gearbox, Randy’ego Pitchforda, odniosła spory sukces komercyjny. Teraz deweloperzy zapowiedzieli pierwszy dodatek fabularny, ujawniając tym samym nowego Łowcę.

C4SH – nowy Łowca w Borderlands 4. Gearbox ujawnia fabularny dodatek

Studio Gearbox oficjalnie potwierdziło, że pierwszy pakiet fabularny do Borderlands 4 trafi do graczy w pierwszym kwartale 2026 roku. Najważniejszą nowością w nadchodzącym rozszerzeniu jest wprowadzenie C4SH – nowej postaci Łowcy. W informacji prasowej 2K ujawniono, że C4SH to „dawny bot-krupier kasynowy, który obecnie stał się włóczęgą, goniącym za zakrzywiającymi prawdopodobieństwo artefaktami eldritch”. Unikalny styl rozgrywki C4SH opiera się na nieprzewidywalności.