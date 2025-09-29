Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 z pierwszym DLC. Nowy Łowca C4SH wkracza do gry

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 16:00
Borderlands 4 szykuje pierwsze DLC.

Jakiś czas temu poznaliśmy szacowane wyniki sprzedaży Borderlands 4. Według Alinea Analitycs mowa już o ponad 2,5 milionach graczy. Czwarta główna odsłona serii Borderlands, pomimo problemów technicznych, a w szczególności wydajności na komputerach osobistych, oraz kontrowersyjnych wypowiedzi ze strony prezesa Gearbox, Randy’ego Pitchforda, odniosła spory sukces komercyjny. Teraz deweloperzy zapowiedzieli pierwszy dodatek fabularny, ujawniając tym samym nowego Łowcę.

Borderlands 4
Borderlands 4

C4SH – nowy Łowca w Borderlands 4. Gearbox ujawnia fabularny dodatek

Studio Gearbox oficjalnie potwierdziło, że pierwszy pakiet fabularny do Borderlands 4 trafi do graczy w pierwszym kwartale 2026 roku. Najważniejszą nowością w nadchodzącym rozszerzeniu jest wprowadzenie C4SH – nowej postaci Łowcy. W informacji prasowej 2K ujawniono, że C4SH to „dawny bot-krupier kasynowy, który obecnie stał się włóczęgą, goniącym za zakrzywiającymi prawdopodobieństwo artefaktami eldritch”. Unikalny styl rozgrywki C4SH opiera się na nieprzewidywalności.

Pierwszy pakiet fabularny wprowadzi też do gry nową historię zatytułowaną Mad Ellie and the Vault of the Damned. Nowy Story Pack nie tylko doda nowego bohatera, ale także zaoferuje graczom wiele nowości. Obejmuje to wiele głównych i pobocznych misji, które będą miały miejsce w nowej strefie na planecie Kairos.

Borderlands 4
Borderlands 4

Dla posiadaczy Edycji Super Deluxe dodatek będzie darmowy. DLC będzie możliwe do zakupu oddzielnie, jednak nie poznaliśmy jeszcze ceny. Choć Story Packi są płatną zawartością popremierową, Gearbox zapewnił, że w planach jest również mnóstwo bezpłatnych aktualizacji dla wszystkich graczy.

Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 trafił na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry miała miejsce 11 września 2025 roku.

Źródło:https://borderlands.2k.com/borderlands-4/news/c4sh-vault-hunter-teaser/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

