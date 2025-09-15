Aktualizacja Borderlands 4 poprawia wydajność na komputerach. Gracze konsolowi czekają na jedną z opcji

Choć Borderlands 4 wzbudziło niemałe zainteresowanie na premierę i zdobyło wysokie noty od krytyków, użytkownicy Steama zwracali uwagę na problemy z wydajnością, co ostatecznie doprowadziło do „mieszanej” oceny na platformie. Gracze zgłaszali między innymi spadki liczby klatek na sekundę czy zacięcia rozgrywki. Twórcy wydali aktualizację, która przeznaczona jest właśnie dla posiadaczy PC i ma poprawić stabilność gry na szerokiej gamie konfiguracji sprzętowych.

Mamy nadzieję, że świetnie bawicie się w Borderlands 4. Zespół z radością obserwuje, jak strzelacie i zbieracie łupy, przemierzając Kairos.

Dziś udostępniamy nową aktualizację, która poprawia stabilność na szerokiej gamie komputerów.

Pamiętajcie, że każda zmiana ustawień graficznych wymaga ponownej kompilacji shaderów; proces ten może potrwać nawet do 15 minut.