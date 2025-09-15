Zaloguj się lub Zarejestruj

Aktualizacja Borderlands 4 poprawia wydajność na komputerach. Gracze konsolowi czekają na jedną z opcji

Patrycja Pietrowska
2025/09/15 07:15
Gearbox udostępnił aktualizację dla pecetowych graczy Borderlands 4.

Choć Borderlands 4 wzbudziło niemałe zainteresowanie na premierę i zdobyło wysokie noty od krytyków, użytkownicy Steama zwracali uwagę na problemy z wydajnością, co ostatecznie doprowadziło do „mieszanej” oceny na platformie. Gracze zgłaszali między innymi spadki liczby klatek na sekundę czy zacięcia rozgrywki. Twórcy wydali aktualizację, która przeznaczona jest właśnie dla posiadaczy PC i ma poprawić stabilność gry na szerokiej gamie konfiguracji sprzętowych.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 z aktualizacją na PC

Mamy nadzieję, że świetnie bawicie się w Borderlands 4. Zespół z radością obserwuje, jak strzelacie i zbieracie łupy, przemierzając Kairos.

Dziś udostępniamy nową aktualizację, która poprawia stabilność na szerokiej gamie komputerów.

Pamiętajcie, że każda zmiana ustawień graficznych wymaga ponownej kompilacji shaderów; proces ten może potrwać nawet do 15 minut.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, zespół nie ogłosił konkretnych szczegółów dotyczących wprowadzonych zmian. Posiadacze konsol PlayStation i Xbox nie muszą pobierać żadnych nowych plików, ponieważ zgłaszane problemy z wydajnością dotyczyły głównie platformy PC.

W mediach społecznościowych widać jednak głosy domagające się wprowadzenia opcji FOV slidera w konsolowej wersji Borderlands 4. Gearbox zaznaczył, że opinie te dotarły do deweloperów, którzy badają obecnie jak dostosować funkcję na Xboxach Series X/S i PlayStation 5.

Borderlands 4 trafiło na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Gra zadebiutowała 11 września 2025 roku.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

