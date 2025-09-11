Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 z gigantyczną kampanią. Vegas Sphere i Waterloo w barwach gry

Mikołaj Berlik
2025/09/11 10:00
2K i Gearbox przygotowały widowiskową kampanię marketingową przed premierą gry.

Premiera Borderlands 4 odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, a kampania marketingowa gry osiągnęła niespotykaną dotąd skalę. Najpierw na Vegas Sphere pojawiła się specjalna reklama Borderlands 4, której koszt liczony jest w setkach tysięcy dolarów. Już od jutra studio przeniesie akcję promocyjną do Londynu, gdzie przejmie największą stację kolejową w mieście – Waterloo. Tam na fanów czekać będą atrakcje w postaci gadżetów oraz interaktywnych punktów fotograficznych.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 – promocja przed premierą

Kampania marketingowa Borderlands 4 należy do jednej z najbardziej widowiskowych w branży. Po spektakularnej reklamie w Las Vegas, gracze w Londynie otrzymają szansę zdobycia unikalnych przedmiotów związanych z serią. To kolejne wydarzenie w serii promocji, które mają na celu zwiększenie zainteresowania tytułem tuż przed jego debiutem.

Borderlands 4 to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Od premiery Borderlands 3 minęło sześć lat, a czwarta część ma być znaczącą ewolucją serii – według deweloperów zaoferuje m.in. nawet 30 miliardów różnych broni. Podczas Gamescom 2024 gracze mogli zobaczyć obszerny pokaz i pierwsze fragmenty rozgrywki, a teraz pozostaje czekać na oficjalny start przygody.

Borderlands 4 zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu. Ostatnio dowiedzieliśmy się o rozmiarze gry.

Źródło:https://insider-gaming.com/borderlands-4-launch-marketing-vegas-sphere-london/

