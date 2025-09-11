Borderlands 4 z gigantyczną kampanią. Vegas Sphere i Waterloo w barwach gry

Premiera Borderlands 4 odbędzie się jeszcze w tym tygodniu, a kampania marketingowa gry osiągnęła niespotykaną dotąd skalę. Najpierw na Vegas Sphere pojawiła się specjalna reklama Borderlands 4, której koszt liczony jest w setkach tysięcy dolarów. Już od jutra studio przeniesie akcję promocyjną do Londynu, gdzie przejmie największą stację kolejową w mieście – Waterloo. Tam na fanów czekać będą atrakcje w postaci gadżetów oraz interaktywnych punktów fotograficznych.

Borderlands 4 – promocja przed premierą

Kampania marketingowa Borderlands 4 należy do jednej z najbardziej widowiskowych w branży. Po spektakularnej reklamie w Las Vegas, gracze w Londynie otrzymają szansę zdobycia unikalnych przedmiotów związanych z serią. To kolejne wydarzenie w serii promocji, które mają na celu zwiększenie zainteresowania tytułem tuż przed jego debiutem.

