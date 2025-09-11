Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 ma pierwsze recenzje. Bardzo dobre oceny najnowszej odsłony serii

Patrycja Pietrowska
2025/09/11 15:45
1
0

Krytycy ocenili już Borderlands 4.

Już jutro premiera Borderlands 4. W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem, w sieci ukazały się pierwsze recenzje gry. Serwis Metacritic wskazuje na wysoką średnią ocen – 84/100 na podstawie 63 opinii dziennikarzy.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 zebrało naprawdę wiele pochwał. Pojawiły się słowa takie jak „arcydzieło”, a krytycy doceniają zróżnicowany świat, rozbudowane drzewko umiejętności czy wyrafinowane poczucie humoru. Nie brakuje też pozytywnych opinii o wydajności gry, grafice czy dynamicznej akcji. Gra ma być pełna charakteru, a według niektórych stanowi jedną z najlepszych produkcji typu looter shooter w historii.

Oczywiście Borderlands 4 nie jest pozbawione wad. Część dziennikarzy wskazuje na powtarzalność rozgrywki w otwartym świecie, a także nieangażującą fabułę czy nieciekawe postaci. Mimo kilku gorzkich słów tytuł jest jednak w dużej mierze chwalony, zbierając nawet najwyższe noty – 10/10.

Recenzje Borderlands 4

  • CGMagazine – 10/10
  • Radio Times – 10/10
  • XboxEra – 10/10
  • Hooked Gamers – 9,5/10
  • Destructoid – 9/10
  • Digital Trends – 9/10
  • PC Games – 9/10
  • Screen Rant – 9/10
  • Shacknews – 9/10
  • Game Informer – 8,5/10
  • GamingTrend – 8,5/10
  • LevelUp – 8,5/10
  • GamesRadar+ – 8/10
  • Hardcore Gamer – 8/10
  • VGC – 8/10
  • ScreenHub – 8/10
  • IGN – 8/10
  • Game Rant – 8/10
  • GamingBolt – 8/10
  • GameSpot – 7/10
  • MGG – 7/10
  • Jeuxvideo.com – 7/10

Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.

Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.

Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu. – brzmi opis gry.

Na zakończenie przypominamy, że Borderlands 4 zmierza na PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera gry już jutro – 12 września 2025 roku.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 16:05

Taaaa... Borderlands 3 od krytyków na Metacritic miał 81/100. Także te oceny są tyle warte co nic. Zobaczymy po premierze. Ja omijam szerokim łukiem na razie. 




