Borderlands 4 ma pierwsze recenzje. Bardzo dobre oceny najnowszej odsłony serii

Już jutro premiera Borderlands 4. W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem, w sieci ukazały się pierwsze recenzje gry. Serwis Metacritic wskazuje na wysoką średnią ocen – 84/100 na podstawie 63 opinii dziennikarzy.

Borderlands 4 zebrało naprawdę wiele pochwał. Pojawiły się słowa takie jak „arcydzieło”, a krytycy doceniają zróżnicowany świat, rozbudowane drzewko umiejętności czy wyrafinowane poczucie humoru. Nie brakuje też pozytywnych opinii o wydajności gry, grafice czy dynamicznej akcji. Gra ma być pełna charakteru, a według niektórych stanowi jedną z najlepszych produkcji typu looter shooter w historii.

Oczywiście Borderlands 4 nie jest pozbawione wad. Część dziennikarzy wskazuje na powtarzalność rozgrywki w otwartym świecie, a także nieangażującą fabułę czy nieciekawe postaci. Mimo kilku gorzkich słów tytuł jest jednak w dużej mierze chwalony, zbierając nawet najwyższe noty – 10/10.

Recenzje Borderlands 4

CGMagazine – 10/10

Radio Times – 10/10

XboxEra – 10/10

Hooked Gamers – 9,5/10

Destructoid – 9/10

Digital Trends – 9/10

PC Games – 9/10

Screen Rant – 9/10

Shacknews – 9/10

Game Informer – 8,5/10

GamingTrend – 8,5/10

LevelUp – 8,5/10

GamesRadar+ – 8/10

Hardcore Gamer – 8/10

VGC – 8/10

ScreenHub – 8/10

IGN – 8/10

Game Rant – 8/10

GamingBolt – 8/10

GameSpot – 7/10

MGG – 7/10

Jeuxvideo.com – 7/10

Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana. Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów. Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu. – brzmi opis gry.