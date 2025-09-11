Borderlands 4 ma pierwsze recenzje. Bardzo dobre oceny najnowszej odsłony serii

Już jutro premiera Borderlands 4. W związku z nadciągającym wielkimi krokami debiutem, w sieci ukazały się pierwsze recenzje gry. Serwis Metacritic wskazuje na wysoką średnią ocen – 84/100 na podstawie 63 opinii dziennikarzy.
Borderlands 4 zebrało naprawdę wiele pochwał. Pojawiły się słowa takie jak „arcydzieło”, a krytycy doceniają zróżnicowany świat, rozbudowane drzewko umiejętności czy wyrafinowane poczucie humoru. Nie brakuje też pozytywnych opinii o wydajności gry, grafice czy dynamicznej akcji. Gra ma być pełna charakteru, a według niektórych stanowi jedną z najlepszych produkcji typu looter shooter w historii.
Oczywiście Borderlands 4 nie jest pozbawione wad. Część dziennikarzy wskazuje na powtarzalność rozgrywki w otwartym świecie, a także nieangażującą fabułę czy nieciekawe postaci. Mimo kilku gorzkich słów tytuł jest jednak w dużej mierze chwalony, zbierając nawet najwyższe noty – 10/10.
Recenzje Borderlands 4
- CGMagazine – 10/10
- Radio Times – 10/10
- XboxEra – 10/10
- Hooked Gamers – 9,5/10
- Destructoid – 9/10
- Digital Trends – 9/10
- PC Games – 9/10
- Screen Rant – 9/10
- Shacknews – 9/10
- Game Informer – 8,5/10
- GamingTrend – 8,5/10
- LevelUp – 8,5/10
- GamesRadar+ – 8/10
- Hardcore Gamer – 8/10
- VGC – 8/10
- ScreenHub – 8/10
- IGN – 8/10
- Game Rant – 8/10
- GamingBolt – 8/10
- GameSpot – 7/10
- MGG – 7/10
- Jeuxvideo.com – 7/10
Borderlands 4 oznacza porządną dawkę akcji, kozackich łowców skarbców i miliardy szalonych, śmiercionośnych broni, a to wszystko na całkiem nowej planecie pod rządami bezwzględnego tyrana.
Rozbij się na Kairosie jako jeden z czterech nowych łowców skarbców na tropie chwały i bogactwa. Posługuj się potężnymi umiejętnościami akcji, personalizuj swój ekwipunek dzięki złożonym drzewkom umiejętności i zdominuj wrogów, używając dynamicznych ruchów.
Wyzwól się spod jarzma Czasomistrza, bezwzględnego dyktatora, który góruje nad masami i kontroluje każdy ich ruch. Jego Porządkowi zagraża teraz katastrofa, a idealnie ułożony niegdyś świat stoi obecnie na krawędzi chaosu. – brzmi opis gry.