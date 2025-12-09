Zaloguj się lub Zarejestruj

Borderlands 4 trafiło do Humble Bundle. Promocja na słynną serię Gearbox

Radosław Krajewski
2025/12/09 12:30
Gracze mogą zaopatrzyć się w kolekcję gier z serii Borderlands.

Humble Bundle kontynuuje świąteczną akcję Holiday Encore 2025 i sięga po kolejny zestaw, który wcześniej cieszył się dużą popularnością. Tym razem do oferty wraca pakiet Borderlands X Wonderlands, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych zestawów dostępnych w ramach akcji będzie on aktywny jedynie przez trzy dni.

Borderlands 4
Borderlands 4

Borderlands 4 po raz pierwszy w Humble Bundle

W ostatnich dniach do sprzedaży powróciły już między innymi zestawy przygotowane we współpracy z Team17 oraz kolekcja klasycznych odsłon Sniper Elite. Teraz przyszła pora na markę Borderlands oraz jej fantastyczną odnogę Wonderlands, które ponownie trafiły do sprzedaży w kilku wariantach.

W podstawowej wersji dostępnej za 16 dolarów znalazło się 8 produkcji. Wśród nich są odświeżona edycja Borderlands: Game of the Year, Borderlands: The Pre Sequel, Borderlands 2, Borderlands 3, Tales from the Borderlands, New Tales from the Borderlands oraz kompletna edycja Tiny Tina’s Wonderland: Chaotic Great Edition.

GramTV przedstawia:

Osoby zainteresowane Borderlands 4 mogą zdecydować się na jedną z trzech droższych opcji obejmujących wydania Standard, Deluxe lub Super Deluxe. Każda z tych wersji wyraźnie podnosi cenę zestawu, lecz nadal zapewnia korzystniejszy zakup niż nabycie gry w regularnej sprzedaży.

Oferta jest dostępna wyłącznie przez ograniczony czas, dlatego osoby chcące uzupełnić bibliotekę o kolejne odsłony humorystycznej serii looter shooterów powinny działać szybko.

Zestaw Humble Gear Up For Borderlands 4: Borderlands x Wonderlands Bundle za 16,93 euro:

  • Borderlands Game of the Year Enhanced
  • Borderlands 2
  • Borderlands 3
  • Borderlands: The Pre-Sequel!
  • Borderlands 2 VR
  • Tales from the Borderlands
  • New Tales from the Borderlands
  • Tiny Tina’s Wonderland: Chaotic Great Edition

Droższe edycje z Borderlands 4:

  • Borderlands 4 (47,31 euro)
  • Borderlands 4 Deluxe Edition (80,45 euro)
  • Borderlands 4 Super Deluxe Edition (124,96 euro)
Źródło:https://gg.deals/bundle/humble-borderlands-x-wonderlands-bundle-is-back-for-3-days-as-the-holiday-encore-2025-continues/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

