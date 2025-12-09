Borderlands 4 trafiło do Humble Bundle. Promocja na słynną serię Gearbox

Gracze mogą zaopatrzyć się w kolekcję gier z serii Borderlands.
Humble Bundle kontynuuje świąteczną akcję Holiday Encore 2025 i sięga po kolejny zestaw, który wcześniej cieszył się dużą popularnością. Tym razem do oferty wraca pakiet Borderlands X Wonderlands, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych zestawów dostępnych w ramach akcji będzie on aktywny jedynie przez trzy dni.
Borderlands 4 po raz pierwszy w Humble Bundle
W ostatnich dniach do sprzedaży powróciły już między innymi zestawy przygotowane we współpracy z Team17 oraz kolekcja klasycznych odsłon Sniper Elite. Teraz przyszła pora na markę Borderlands oraz jej fantastyczną odnogę Wonderlands, które ponownie trafiły do sprzedaży w kilku wariantach.
W podstawowej wersji dostępnej za 16 dolarów znalazło się 8 produkcji. Wśród nich są odświeżona edycja Borderlands: Game of the Year, Borderlands: The Pre Sequel, Borderlands 2, Borderlands 3, Tales from the Borderlands, New Tales from the Borderlands oraz kompletna edycja Tiny Tina’s Wonderland: Chaotic Great Edition.
Osoby zainteresowane Borderlands 4 mogą zdecydować się na jedną z trzech droższych opcji obejmujących wydania Standard, Deluxe lub Super Deluxe. Każda z tych wersji wyraźnie podnosi cenę zestawu, lecz nadal zapewnia korzystniejszy zakup niż nabycie gry w regularnej sprzedaży.
Oferta jest dostępna wyłącznie przez ograniczony czas, dlatego osoby chcące uzupełnić bibliotekę o kolejne odsłony humorystycznej serii looter shooterów powinny działać szybko.
Zestaw Humble Gear Up For Borderlands 4: Borderlands x Wonderlands Bundle za 16,93 euro:
