Borderlands 4 trafiło do Humble Bundle. Promocja na słynną serię Gearbox

Humble Bundle kontynuuje świąteczną akcję Holiday Encore 2025 i sięga po kolejny zestaw, który wcześniej cieszył się dużą popularnością. Tym razem do oferty wraca pakiet Borderlands X Wonderlands, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych zestawów dostępnych w ramach akcji będzie on aktywny jedynie przez trzy dni.

Borderlands 4 po raz pierwszy w Humble Bundle

W ostatnich dniach do sprzedaży powróciły już między innymi zestawy przygotowane we współpracy z Team17 oraz kolekcja klasycznych odsłon Sniper Elite. Teraz przyszła pora na markę Borderlands oraz jej fantastyczną odnogę Wonderlands, które ponownie trafiły do sprzedaży w kilku wariantach.