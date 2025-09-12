Tak wygląda kontroler Xbox stworzony z myślą o graczach Borderlands 4

Najnowsza odsłona serii debiutuje dziś, a razem z nią ten kontroler.

Borderlands 4 jest dostępne od dziś. Wraz z grą dostępny jest też oficjalny licencjonowany kontroler od PowerA – Borderlands 4 Special Edition Timekeeper. To bezprzewodowy pad przeznaczony dla konsol Xbox Series X|S oraz PC, stworzony z myślą o fanach serii.

Kontroler Xbox idealny dla graczy Borderlands 4

Kontroler wyróżnia się pomarańczowo-czarnym designem inspirowanym nowym złoczyńcą gry, The Timekeeperem. Na obudowie znajdziemy także logo Borderlands i charakterystyczną maskę Psycho, dzięki czemu pad sprawia wrażenie prawdziwego gadżetu kolekcjonerskiego.