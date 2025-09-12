Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak wygląda kontroler Xbox stworzony z myślą o graczach Borderlands 4

Jakub Piwoński
2025/09/12 09:30
Najnowsza odsłona serii debiutuje dziś, a razem z nią ten kontroler.

Borderlands 4 jest dostępne od dziś. Wraz z grą dostępny jest też oficjalny licencjonowany kontroler od PowerA – Borderlands 4 Special Edition Timekeeper. To bezprzewodowy pad przeznaczony dla konsol Xbox Series X|S oraz PC, stworzony z myślą o fanach serii.

Kontroler Xbox idealny dla graczy Borderlands 4

Kontroler wyróżnia się pomarańczowo-czarnym designem inspirowanym nowym złoczyńcą gry, The Timekeeperem. Na obudowie znajdziemy także logo Borderlands i charakterystyczną maskę Psycho, dzięki czemu pad sprawia wrażenie prawdziwego gadżetu kolekcjonerskiego.

Sprzęt nie tylko wygląda efektownie, ale też oferuje szereg funkcji – od programowalnych przycisków tylnych, przez blokadę spustów, po gałki i triggery z czujnikami Halla, które zapewniają precyzyjne sterowanie i dłuższą żywotność. Bateria wystarcza nawet na 30 godzin gry, a dodatkowo dostępna jest aplikacja PowerA Gamer HQ do personalizacji ustawień. Pad działa w technologii USB 2.4 GHz wireless na Xbox i PC, a w zestawie znajduje się 10-stopowy kabel USB-C do ładowania.

Cena pada wynosi 99,99 USD i można go kupić w sklepach Amazon. Kontroler wchodzi na rynek razem z grą Borderlands 4. To ciekawy gadżet zarówno dla kolekcjonerów, jak i graczy, którzy chcą wejść w klimat Pandory w wielkim stylu.

Źródło:https://comicbook.com/gear/news/powera-borderlands-4-special-edition-controller-launches-alongside-the-game/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


