Z Borderlands 4 zniknęła ważna i lubiana funkcja, obecna od czasów Borderlands 2

To rozczarowało fanów.

Borderlands 4 zebrało solidne oceny w recenzjach, ale część graczy nie kryje frustracji wobec decyzji podjętych przez Gearbox Software. Najnowsza odsłona serii usunęła bowiem funkcję, która była obecna od Borderlands 2, wróciła w The Pre-Sequel i Borderlands 3, a teraz – ku rozczarowaniu fanów – całkowicie zniknęła. Borderlands 4 bez ważnej i lubianej funkcji Chodzi o automaty do gry, czyli charakterystyczną dla serii mechanikę, pozwalającą graczom wydawać pieniądze w zamian za losową szansę na zdobycie legendarnego łupu. Dla wielu fanów było to nie tylko urozmaicenie rozgrywki, ale także sposób na wykorzystanie nadmiaru gotówki w grze.

Na Reddicie jeden z najpopularniejszych wątków ostatnich dni nosi tytuł: „Przywróćcie automaty do gry. Pieniądze są bezwartościowe”. Autor wpisu podkreśla, że maszyny hazardowe były świetnym rozwiązaniem problemu bezużytecznej waluty w Borderlands 4. Wielu graczy zgadza się z tym zdaniem, zauważając, że obecnie złoto i gotówka praktycznie nie mają realnej wartości.

„Byłem załamany po przeszukaniu Moxxi Place i nie znalezieniu slotów” – pisze jeden z fanów. „Tak bardzo za nimi tęsknię. Czy ludzie naprawdę martwili się o hazard z fałszywymi pieniędzmi w grze dla dorosłych, w której dosłownie biegam i rozwalam wszystkim głowy?” – dodaje inny. Dyskusja pokazuje, że brak tej funkcji to dla wielu fanów jeden z największych minusów nowej części. Oczywiście istnieje szansa, że Gearbox przywróci automaty w którejś z przyszłych aktualizacji, ale na ten moment studio nie złożyło żadnej obietnicy. Warto dodać, że mimo dobrego wyniku w recenzjach krytyków, opinie graczy w internecie są znacznie bardziej mieszane. Na Steamie Borderlands 4 ma wciąż ocenę „mieszana” – wśród skarg powtarzają się nie tylko problemy techniczne, ale też właśnie usunięte funkcje i brakujące elementy, takie jak automaty czy suwaki pola widzenia. Czyżby niedawna łatka nie pomogła?

