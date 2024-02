Borderlands 4 powstaje? Szef Gearbox Software podekscytowany nowym projektem

Słuchaj, jeszcze nic nie ogłosiliśmy, ale oczywiście pracujemy nad czymś. Wiem, co to jest, i jasna cholera… To najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiliśmy. Nie mogę się doczekać, ale to jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze nie teraz, ale przyjdzie na to czas – powiedział Pitchford.