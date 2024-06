PlayStation Plus na lipiec ujawniony. Hitowa strzelanka w ofercie od Sony

Już w najbliższy wtorek w PlayStation Plus będzie można zagrać w Borderlands 3, NHL 24 i Among Us. Wszystkie wspomniane produkcje będą dostępne od 2 lipca do 6 sierpnia. Jeszcze przez kilka najbliższych dni możecie odebrać gry z czerwcowej oferty, czyli SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake, AEW Fight Forever and Streets of Rage 4. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły.

PlayStation Plus – lipiec 2024

Borderlands 3 (PS4/PS5)

Oryginalna strzelanka z łupami powraca, tym razem oferując od metra giwer oraz ociekającą chaosem przygodę! Wciel się w jednego z czterech nowych Vault Hunterów i rozwal nowe światy oraz wrogów. Zagraj w pojedynkę lub ze znajomymi i pokonaj zakręconych wrogów, zdobądź od metra łupów, a przy okazji uratuj swój dom przed najbardziej bezlitosnymi przywódcami kultu w galaktyce.

NHL 24 (PS4/PS5)