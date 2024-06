Metroid Prime 4: Beyond – nad grą Nintendo pracuje elita gamedevu. Kulisy narodzin wyczekiwanego hitu

Metroid Prime 4: Beyond to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier Nintendo ostatnich czasów. Okazuje się, że nad jej powstaniem czuwa zespół złożony z wielu weteranów branży.

Metroid Prime 4: Beyond okazało się ambitnym projektem, który przerósł producentów. Jednak po wielu latach oczekiwania, już wiemy że gra pojawi się w przyszłym roku.

Metroid Prime 4: Beyond – grę tworzy wyjątkowy zespół

Metroid Prime 4 to gra, która została ujawniona na E3 w 2017 roku. Było to tak dawno, że w międzyczasie zniknęła impreza gamingowa, na której ogłosiło ją Nintendo. Mało tego, stało się to tak wiele lat temu, że mija niemal cały cykl życia Switcha.