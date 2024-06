Dlaczego gry AAA powstają tak długo? Sprawę wyjaśnia weteran branży, Mark Darrah z BioWare

Nie ma nic gorszego niż wieloletnie wyczekiwanie na premierę ulubionej gry. Wszystkich to denerwuje, ale Mark Darrah z BioWare wyjaśnia kulisy produkcji gier AAA.

Jedną z najbardziej zauważalnych różnic pomiędzy współczesnymi grami a ich przodkami jest czas jaki zajmuje ich produkcja. Wydawane współcześnie tytuły AAA powstają nieraz przez wiele lat, a deweloperzy przekładają terminy premiery bez końca. Cierpliwość graczy bywa czasami wystawiana na wielką próbę i pół biedy, jeśli finalny produkt spełnia ich oczekiwania. I trzeba do tego dodać jeszcze sporą liczbę projektów, które nie docierają do mety, ponieważ kasowane są w trakcie rozwoju. Skąd tak długi czas potrzebny na produkcję dużych gier, kiedy wydaje się, że dostępne technologie powinny go skracać?

Gry AAA powstają bardzo długo – Mark Darrah, weteran BioWare, wyjaśnia dlaczego

Bez cienia przesady można powiedzieć, że gdyby prace nad dużą grą rozpoczęły się teraz, w chwili gdy to czytacie, prawdopodobnie jej premiery doczekamy już na konsolach nowej generacji.