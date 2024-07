Twórcy Like a Dragon wspominają o nowej grze. Studio zamierza „zaskoczyć” fanów

Jak informuje redakcja VGC, powołując się na relacje fanów, Ryu Ga Gotoku Studio wydawało się odnosić do kolejnej odsłony serii Like a Dragon. Zainteresowanym pozostaje mieć nadzieję, że japoński zespół odkryje wkrótce karty i podzieli się pierwszymi szczegółami na temat wspomnianej produkcji.

Na koniec warto przypomnieć, że Like a Dragon: Infinite Wealth zadebiutowało na rynku pod koniec stycznia bieżącego roku. Wspomniana produkcja dostępna jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony serii Like a Dragon, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Like a Dragon: Infinite Wealth – walka o to, co w życiu najważniejsze.