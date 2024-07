Film Borderlands na finalnym zwiastunie. Szalone sceny akcji w widowisku science fiction

Finalny zwiastun Borderlands już w sieci

W filmie Borderlands Lilith (Cate Blanchett), niesławna banitka o zagadkowej przeszłości, niechętnie powraca na swoją rodzinną planetę Pandora, aby odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego człowieka we wszechświecie, Atlasa (Edgar Ramirez). Dołącza do niej niezwykła drużyna: Roland (Kevin Hart), były doświadczony najemnik szukający odkupienia; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), nieobliczalna ekspertka od wybuchów; Krieg (Florian Munteanu), umięśniony, ale nierozgarnięty ochroniarz Tiny; Tannis (Jamie Lee Curtis), ekscentryczna naukowiec i Claptrap (Jack Black), przemądrzały robot. Razem stawią czoła obcym potworom i niebezpiecznym bandytom, aby odnaleźć i chronić zaginioną dziewczynę, która może być kluczem do niewyobrażalnej mocy. Los wszechświata spoczywa w ich rękach, a oni będą walczyć nie tylko o przyszłość, ale również o siebie nawzajem.

Za reżyserię filmu odpowiada Eli Roth (Hostel, Noc Dziękczynienia). Scenariusz jest dziełem Craiga Mazina, współtwórcy Czarnobyla i serialowego The Last of Us.