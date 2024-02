Borderlands na pierwszym zwiastunie. Czy szykuje się nowy hit w ekranizacjach gier?

Lilith (Cate Blanchett), niesławna banitka z tajemniczą przeszłością, niechętnie wraca na swoją rodzinną planetę Pandora, aby odnaleźć zaginioną córkę najpotężniejszego skurczybyka wszechświata, Atlasa (Edgar Ramirez). Lilith zawiera sojusz z nieoczekiwaną drużyną - Rolandem (Kevin Hart), byłym elitarnym najemnikiem, który teraz desperacko pragnie odkupienia; Tiną Tiną (Ariana Greenblatt), szaloną ekspertką od wybuchów; Kriegiem (Florian Munteanu), umięśnionym i nierozgarniętym ochroniarzem Tiny; Tannis (Jamie Lee Curtis), naukowiec, która nie trzyma się rozsądku; i Claptrapem (Jack Black), przemądrzałym robotem. Ci nieprawdopodobni bohaterowie muszą walczyć z obcymi potworami i niebezpiecznymi bandytami, aby znaleźć i chronić zaginioną dziewczynę, która może posiadać klucz do niewyobrażalnej mocy. Los wszechświata leży w ich rękach – ale będą walczyć o coś więcej: o siebie nawzajem.

Reżyserem filmu jest Eli Roth, który wcześniej pracował przy Hostelu i Nocy Dziękczynienia. Za scenariusz odpowiada Craig Mazin, współtwórca Czarnobyla i serialowego The Last of Us. W obsadzie znaleźli się: Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Edgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond oraz Penn Jillette.