Bloodlines 2 nie będzie „GTA dla wampirów”. Dlaczego twórcy ograniczają swobodę

Premiera Baldur’s Gate 3 wywołała spore poruszenie w branży gier RPG. Produkcja studia Larian Studios postawiła nowe standardy dla gatunku, a twórcy Bloodlines 2 odczuli presję porównań. Ian Thomas, reżyser VtMB 2, wyjaśnia, że sukces BG3 zmusza twórców do przemyśleń nad swobodą w grze i możliwościami personalizacji postaci, co w przypadku Bloodlines 2 nie będzie realizowane w takim zakresie.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jako scenariusz w Świecie Mroku

Według Thomasa, tworzenie konkretnej historii wymaga formy, która nadaje postaci i wydarzeniom strukturę. Bloodlines 2 będzie bardziej „skupione” fabularnie – gracze poprowadzą jednego z tzw. Starszych, a nie dowolną postać. Nie każdy NPC będzie miał rozbudowane interakcje, a całość ma funkcjonować jak moduł lub scenariusz osadzony w Świecie Mroku, w przeciwieństwie do Baldur’s Gate 3, które jest pełnym systemem RPG z otwartym światem.