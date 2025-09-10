Bloodlines 2 nie będzie „GTA dla wampirów”. Dlaczego twórcy ograniczają swobodę

ampire: The Masquerade – Bloodlines 2 pokaże historię wybranego bohatera, zamiast oferować wszystkie opcje wyboru jak w Baldur’s Gate 3.
Premiera Baldur’s Gate 3 wywołała spore poruszenie w branży gier RPG. Produkcja studia Larian Studios postawiła nowe standardy dla gatunku, a twórcy Bloodlines 2 odczuli presję porównań. Ian Thomas, reżyser VtMB 2, wyjaśnia, że sukces BG3 zmusza twórców do przemyśleń nad swobodą w grze i możliwościami personalizacji postaci, co w przypadku Bloodlines 2 nie będzie realizowane w takim zakresie.
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 jako scenariusz w Świecie Mroku
Według Thomasa, tworzenie konkretnej historii wymaga formy, która nadaje postaci i wydarzeniom strukturę. Bloodlines 2 będzie bardziej „skupione” fabularnie – gracze poprowadzą jednego z tzw. Starszych, a nie dowolną postać. Nie każdy NPC będzie miał rozbudowane interakcje, a całość ma funkcjonować jak moduł lub scenariusz osadzony w Świecie Mroku, w przeciwieństwie do Baldur’s Gate 3, które jest pełnym systemem RPG z otwartym światem.
Twórcy muszą mierzyć się z oczekiwaniami graczy, którzy mogą spodziewać się swobody rodem z Baldur’s Gate 3 czy nawet GTA. Ian Thomas podkreśla, że Bloodlines 2 to wycinek czasu i miejsca, a nie „cały świat, w którym można robić wszystko”. To strategiczny wybór – pozwala skupić się na narracji, postaciach i emocjach, zamiast oferować nielimitowaną wolność kosztem spójności fabuły.
GramTV przedstawia:
Choć pierwsze Bloodlines dawało pewną swobodę, nie była ona porównywalna z pełnym otwartym światem BG3. Drugie Bloodlines będzie koncentrować się na scenariuszu i historii w ramach Świata Mroku, a gameplay będzie wspierał narrację. Takie podejście pozwala na lepsze dopracowanie postaci, fabuły i klimatu wampirzego uniwersum, nawet jeśli nie każdy element świata będzie w pełni interaktywny.