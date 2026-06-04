Bloodborne Reborne już dostępne. Fanowski remake odświeża hit FromSoftware na PC

Temat Bloodborne na PC to kwestia trudna. Z jednej strony powraca on regularnie, z drugiej przez brak postępów jest bardzo bolesny dla posiadaczy komputerów osobistych.

Ale od czego są fani? Społecznościowe próby przeniesienia hitu FromSoftware na komputery osobiste trwają już od dawna.

Bloodborne Reborne, czyli fanowski remake na PC

W tym wypadku mowa o projekcie Bloodborne Reborne, który nie jest zwyczajnym emulowaniem wersji z PlayStation 4 na PC. W ramach tej modyfikacji gra otrzymała też odświeżoną oprawę wizualną, w tym ulepszone, skalowane dwukrotnie tekstury, poprawione oświetlenie i usprawnione właściwości materiałów. Twórcy pochylili się również nad błędami bazowej produkcji i np. dziury w siatkach obiektów, lewitujące i przenikające się obiekty oraz niewielka gęstość roślinności. Sam mod w wersji 1.0 kompletnie działa nie tylko na obszary z podstawowej gry, ale również na DLC. Projekt wymaga przy tym emulacji za pomocą shadPS4 w wersji v0.15.1.