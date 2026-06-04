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Bloodborne Reborne już dostępne. Fanowski remake odświeża hit FromSoftware na PC

Maciej Petryszyn
2026/06/04 19:00
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Temat Bloodborne na PC to kwestia trudna. Z jednej strony powraca on regularnie, z drugiej przez brak postępów jest bardzo bolesny dla posiadaczy komputerów osobistych.

Ale od czego są fani? Społecznościowe próby przeniesienia hitu FromSoftware na komputery osobiste trwają już od dawna.

Bloodborne
Bloodborne

Bloodborne Reborne, czyli fanowski remake na PC

W tym wypadku mowa o projekcie Bloodborne Reborne, który nie jest zwyczajnym emulowaniem wersji z PlayStation 4 na PC. W ramach tej modyfikacji gra otrzymała też odświeżoną oprawę wizualną, w tym ulepszone, skalowane dwukrotnie tekstury, poprawione oświetlenie i usprawnione właściwości materiałów. Twórcy pochylili się również nad błędami bazowej produkcji i np. dziury w siatkach obiektów, lewitujące i przenikające się obiekty oraz niewielka gęstość roślinności. Sam mod w wersji 1.0 kompletnie działa nie tylko na obszary z podstawowej gry, ale również na DLC. Projekt wymaga przy tym emulacji za pomocą shadPS4 w wersji v0.15.1.

W opisie projektu w serwisie NexusMod możemy wyczytać:

BB Reborne to całkowite odświeżenie oprawy wizualnej, które zmienia tekstury, oświetlenie oraz właściwości materiałów w całej grze, włączając w to DLC oraz Lochy Kielicha. Celem było sprawienie, aby każdy obszar i pora dnia wydawały się wyraziste, zapadały w pamięć i były warte ponownego odkrycia. Projekt stał się czymś bliższym temu, jak BB żyje w naszej pamięci: mroczniejszy, bardziej gotycki i tajemniczy... Wymaga emulacji za pomocą shadPS4 w wersji v0.15.1 lub nowszej i nie jest przeznaczony dla konsol PS4 z przerobionym oprogramowaniem.

GramTV przedstawia:

Od lat głównym kandydatem do stworzenia remake’a Bloodborne było Bluepoint Games, które miało nawet szykować się do stworzenia takowego projektu. Jak jednak wiemy, do niczego takiego nie doszło, a samo Bluepoint zostało niedawno zamknięte. Co więcej, to FromSoftware miało odrzucać kolejne pomysły i koncepcje w tej kwestii. Zamiast tego fanom pozostaje ekscytacja nadchodzącym animowanym serialem w uniwersum Bloodborne.

Źródło:https://screenrant.com/bloodborne-reborne-fan-remaster-june-2026/

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Bloodborne
remaster
emulator
emulacja
Bloodborne Reborne
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112