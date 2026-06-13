Dark Souls 4 i Bloodborne 2? Szef FromSoftware nie chce żyć sequelami

W trakcie lat istnienia FromSoftware dorobiło się wielu uznanych marek. Marek, które wydają się samograjami.
Czy to Dark Souls, gdzie wydano trzy odsłony, czy Bloodborne i Elden Ring, gdzie na ten moment zakończyło się na jednej pełnoprawnej części. W każdym wypadku sama nazwa powoduje, że serca fanów gatunku biją mocniej.
Miyazaki nie zamierza iść na łatwiznę
Wydaje się więc, że ewentualne wydanie Dark Souls 4, Bloodborne 2 czy też Elden Ring 2 byłoby dla FromSoftware pewniakiem, jeżeli chodzi o wysoką sprzedaż. To najwyraźniej przewidują też inwestorzy ze spółki matki, Kadokawa, którzy mają naciskać w tej kwestii na japońskie studio. Tymczasem deweloperzy z Kraju Kwitnącej Wiśni pozostają nieugięci. Inne spojrzenie na tę sprawę ma bowiem szef From, Hidetaka Miyazaki, który, zamiast stawiać na bezpiecznego konia, chce utrzymać autonomię swojej ekipy. Wszystko po to, by ta tworzyła nie produkcje oczekiwanie, a te, które chce stworzyć.
W rozmowie z redakcją Den Faminico Gamer Miyazaki stwierdził:
W odniesieniu do kwestii, o którą pytasz – jestem świadomy wszystkich doniesień, jakie się pojawiły. Nie jesteśmy jednak w pozycji, która pozwalałaby nam znać dalsze szczegóły, a w całą sprawę zaangażowanych jest wiele innych osób poza nami, więc mówiąc szczerze, trudno jest nam komentować ten temat głębiej. Proszę zatem o zrozumienie, że wypowiedź ta ogranicza się do tego, co mogę przekazać osobiście, i jest to moja opinia, a nie stanowisko firmy.
Przede wszystkim, jestem ogólnie zadowolony ze środowiska deweloperskiego, jakim dysponuje obecnie FromSoftware. Nie powiedziałbym, że nie ma obszarów wymagających poprawy, ale jesteśmy w stanie swobodnie tworzyć gry, jakie chcemy robić, bez nadmiernej ingerencji z zewnątrz. I wierzę, że utrzymanie takiego środowiska w przyszłości, pozwalającego nam w jak największym stopniu skoncentrować się wyłącznie na produkcji gier, ma ogromne znaczenie zarówno dla mnie, jak i dla nas w FromSoftware.
Na koniec, jeśli nasi użytkownicy czytają tę wiadomość, chcemy Was zapewnić, że będziemy nadal pracować ciężej niż kiedykolwiek, aby tworzyć prawdziwie wartościowe gry. Mamy nadzieję, że będziecie wyczekiwać naszych nadchodzących tytułów – zarówno tych już zapowiedzianych, jak i tych, które dopiero zostaną ogłoszone.
GramTV przedstawia:
Ostatnie poczynania FromSoftware faktycznie dowodzą, iż Japończycy nie zamierzają płynąć z prądem. Najpierw wszak ukazało się Elden Ring Nightreign, który wprowadził do świata ER mechaniki żywcem wyjęte z gatunku roguelike. Obecnie zaś Miyazaki i jego deweloperzy pracują nad The Duskbloods – nastawionym na rozgrywkę sieciową soulslike’em, który wydany zostanie wyłącznie na konsolę Nintendo Switch 2.