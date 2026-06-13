Dark Souls 4 i Bloodborne 2? Szef FromSoftware nie chce żyć sequelami

W rozmowie z redakcją Den Faminico Gamer Miyazaki stwierdził:

W odniesieniu do kwestii, o którą pytasz – jestem świadomy wszystkich doniesień, jakie się pojawiły. Nie jesteśmy jednak w pozycji, która pozwalałaby nam znać dalsze szczegóły, a w całą sprawę zaangażowanych jest wiele innych osób poza nami, więc mówiąc szczerze, trudno jest nam komentować ten temat głębiej. Proszę zatem o zrozumienie, że wypowiedź ta ogranicza się do tego, co mogę przekazać osobiście, i jest to moja opinia, a nie stanowisko firmy.

Przede wszystkim, jestem ogólnie zadowolony ze środowiska deweloperskiego, jakim dysponuje obecnie FromSoftware. Nie powiedziałbym, że nie ma obszarów wymagających poprawy, ale jesteśmy w stanie swobodnie tworzyć gry, jakie chcemy robić, bez nadmiernej ingerencji z zewnątrz. I wierzę, że utrzymanie takiego środowiska w przyszłości, pozwalającego nam w jak największym stopniu skoncentrować się wyłącznie na produkcji gier, ma ogromne znaczenie zarówno dla mnie, jak i dla nas w FromSoftware.

Na koniec, jeśli nasi użytkownicy czytają tę wiadomość, chcemy Was zapewnić, że będziemy nadal pracować ciężej niż kiedykolwiek, aby tworzyć prawdziwie wartościowe gry. Mamy nadzieję, że będziecie wyczekiwać naszych nadchodzących tytułów – zarówno tych już zapowiedzianych, jak i tych, które dopiero zostaną ogłoszone.