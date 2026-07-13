Powstają działające emulatory PlayStation 5. Potrafią odpalać pierwsze gry

Choć nie zawsze z zadowalającym skutkiem.

Emulacja PlayStation 5 nadal znajduje się na bardzo wczesnym etapie, ale twórcy projektu SharpEmu mogą pochwalić się pierwszym znaczącym osiągnięciem. Eksperymentalny emulator zdołał uruchomić remake Demon’s Souls, choć gracze nie powinni spodziewać się możliwości rozpoczęcia rozgrywki. PlayStation 5 – konsola Sony doczekała się działającego emulatora SharpEmu to rozwijany głównie z myślą o celach badawczych i edukacyjnych emulator PlayStation 5. Program potrafi już wczytywać pliki eboot.bin pochodzące z prawdziwych gier, wykonywać natywne instrukcje procesora oraz częściowo obsługiwać funkcje jądra systemowego. Emulator odczytuje również podstawowe informacje o uruchamianych produkcjach, w tym ich tytuły oraz numery wersji.

W przypadku remake’u Demon’s Souls program jest obecnie w stanie przejść przez początkowy etap uruchamiania i wysłać pierwszą klatkę obrazu. Następnie emulator zatrzymuje się w pętli lub wyświetla czarny ekran. Oznacza to, że gra nie jest jeszcze grywalna, a określanie obecnego rezultatu jako pełnego uruchomienia produkcji byłoby zdecydowanie przedwczesne. Twórcy przygotowali już shadery do konwersji na format SPIR V oraz interfejs Vulkan. SharpEmu potrafi także ładować moduły systemowe PRX oraz sys_module i częściowo obsługuje funkcje związane z jądrem konsoli. Nadal brakuje jednak wielu kluczowych elementów, bez których poprawne działanie bardziej rozbudowanych gier na PlayStation 5 nie będzie możliwe. Znacznie lepiej wygląda sytuacja produkcji Dreaming Sarah. Dwuwymiarowa platformówka potrafi przejść do właściwej rozgrywki i generować rzeczywisty obraz wraz z teksturami. Jest to obecnie jeden z najbardziej widocznych dowodów na postępy poczynione przez autorów SharpEmu, choć rezultat ten dotyczy stosunkowo prostej pod względem technicznym gry. Emulator powstaje obecnie przede wszystkim z myślą o komputerach z systemem Windows. Twórcy zamierzają w przyszłości przygotować wersje przeznaczone dla systemów Linux i macOS, ale na tym etapie skupiają się na jednej platformie, aby ułatwić rozwój projektu oraz wykrywanie błędów.

GramTV przedstawia:

SharpEmu nie jest jedynym projektem próbującym zmierzyć się z emulacją najnowszej konsoli Sony. Rozwijany równolegle KytyPS5 zdołał uruchomić Silent Hill: The Short Message i wyświetlić początkowe logotypy oraz ekran z ostrzeżeniem. Także w tym przypadku nie ma jednak mowy o rozpoczęciu właściwej rozgrywki. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Zainteresowanie podobnymi projektami zbiegło się w czasie z ogłoszeniem Sony Interactive Entertainment dotyczącym przyszłości fizycznych wydań. Firma zapowiedziała, że od stycznia 2028 roku nowe gry na konsole PlayStation nie będą już produkowane na płytach. Zmiana nie obejmie tytułów wydanych wcześniej ani produkcji, których pudełkowe wersje trafią na rynek przed tym terminem. Osoby liczące na uruchomienie Grand Theft Auto 6 na komputerach za pośrednictwem emulatora już w okolicach konsolowej premiery powinny ostudzić oczekiwania. Projekty takie jak SharpEmu oraz KytyPS5 wymagają jeszcze ogromnej ilości pracy, zanim będą w stanie poprawnie obsłużyć nawet mniej wymagające produkcje trójwymiarowe. Według osób śledzących rozwój emulatorów osiągnięcie właściwej rozgrywki w Demon’s Souls może zająć kolejne miesiące. Nie można wykluczyć, że w odległej przyszłości podobne rozwiązania pozwolą uruchamiać na komputerach gry pokroju Marvel’s Wolverine czy Intergalactic: The Heretic Prophet od Naughty Dog. Sam fakt, że eksperymentalny emulator potrafi już odczytać dane Demon’s Souls i wygenerować pierwszą klatkę obrazu, pozostaje interesującym osiągnięciem, ale droga do pełnej emulacji PlayStation 5 jest nadal bardzo długa.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.