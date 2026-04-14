Bloodborne powróci w nowej postaci. Fani ponownie będą mogli odwiedzić Yharnam

Mikołaj Ciesielski
2026/04/14 08:20
Zapowiedź Sony z pewnością nie zadowoli jednak wszystkich graczy.

W ostatnich dniach nadzieje na zapowiedź pecetowej wersji Bloodborne odżyły, ale entuzjazm graczy szybko został ugaszony. Okazuje się jednak, że Sony rzeczywiście pracuje nad nowym projektem osadzonym w świecie popularnej gry From Sotfware. Japońska firma zapowiedziała bowiem ekranizację jednego z największych hitów konsoli PlayStation 4.

Bloodborne
Bloodborne

Bloodborne doczeka się animowanego filmu przeznaczonego dla dorosłych widzów

Na CinemaCon 2026 firma Sony Pictures poinformowała, że pracuje nad animowaną adaptacją gry Bloodborne, która otrzyma kategorię wiekową R. Film będzie koprodukcją PlayStation Productions, Lyrical Animation oraz Seana McLoughlina (jacksepticeye). Całość współfinansowana jest natomiast przez Sony Pictures i Lyrical Media – spółkę macierzystą Lyrical Animation.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nadchodzący film animowany ma być „bardzo wierny” duchowi Bloodborne. Niestety nie otrzymaliśmy żadnych dodatkowych informacji na temat wspomnianej adaptacji. Twórcy nie ujawnili również, kiedy możemy spodziewać się premiery nowego projektu skierowanego do fanów hitu From Software.

Na koniec przypomnijmy, że Bloodborne zadebiutowało na rynku dokładnie 24 marca 2015 roku wyłącznie na PlayStation 4. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia From Software, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Bloodborne – recenzja.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/04/bloodborne-animated-movie-announced

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

