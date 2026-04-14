Bloodborne powróci w nowej postaci. Fani ponownie będą mogli odwiedzić Yharnam

Zapowiedź Sony z pewnością nie zadowoli jednak wszystkich graczy.

W ostatnich dniach nadzieje na zapowiedź pecetowej wersji Bloodborne odżyły, ale entuzjazm graczy szybko został ugaszony. Okazuje się jednak, że Sony rzeczywiście pracuje nad nowym projektem osadzonym w świecie popularnej gry From Sotfware. Japońska firma zapowiedziała bowiem ekranizację jednego z największych hitów konsoli PlayStation 4.

Bloodborne doczeka się animowanego filmu przeznaczonego dla dorosłych widzów

Na CinemaCon 2026 firma Sony Pictures poinformowała, że pracuje nad animowaną adaptacją gry Bloodborne, która otrzyma kategorię wiekową R. Film będzie koprodukcją PlayStation Productions, Lyrical Animation oraz Seana McLoughlina (jacksepticeye). Całość współfinansowana jest natomiast przez Sony Pictures i Lyrical Media – spółkę macierzystą Lyrical Animation.