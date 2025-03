Bloober Team ujawnia kolejne szczegóły z Cronos: The New Dawn. Nowe ujęcia z gry na FGS 2025

Cronos: The New Dawn na Future Games Show Spring Showcase 2025

Jak wspomnieliśmy powyżej, Cronos: The New Dawn to nowa produkcja Bloober Team. Gra stanowi trzecioosobową produkcję reprezentującą gatunek survival horror. Podczas Future Games Show Spring Showcase 2025 zaprezentowano nowy materiał. Twórcy opowiedzieli między innymi o inspiracjach, a także przekazali informacje związane z protagonistą, potworami i światem gry. Materiał, który znajduje się na dole wiadomości, przedstawia też kilka ujęć z gry.