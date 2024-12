Walka w Cronos: The New Dawn to „bardziej Resident Evil, a mniej Silent Hill”

Jeśli chodzi o walkę, Cronos to bardziej Resident Evil, a mniej Silent Hill. Nowe remake’i Resident Evil pokazują, jak sprytnie łączyć oldschoolowe projekty z nowoczesną technologią i standardami rozgrywki. Każdy z tych remake’ów jest też trochę inny, badając różne możliwości – to ogromna baza wiedzy, z której możemy czerpać, aby stworzyć coś z jednej strony znajomego dla graczy, a z drugiej zupełnie unikalnego. – przekazał deweloper.

System walki nie jest jedynym obszarem, w którym zespół inspiruje się Resident Evil. Zięba wspomniał bowiem o serii w kontekście projekcie poziomów. „Pomyślcie o Resident Evil 2 i Resident Evil 4, czasem zmieszanych z Dark Souls”, powiedział reżyser gry. Zięba dodał również, że możemy spodziewać się „labiryntowych poziomów”, które zachęcać będą do eksploracji.

Cronos: The New Dawn to emocjonująca trzecioosobowa gra z gatunku survival horror, która wrzuca gracza w sam środek tajemniczej i zagmatwanej historii o podróżach w czasie, w której zmierzy się z przytłaczającą siłą licznych wrogów. – brzmi opis gry.