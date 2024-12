Bloober Team uchyla rąbka tajemnicy o swoim nowym horrorze. Cronos: The New Dawn na grafikach koncepcyjnych

W październiku pojawiła się zapowiedź Cronos: The New Dawn. Bloober Team zdradził niedawno, że walka w grze to „bardziej Resident Evil, mniej Silent Hill”, a gracze mogą spodziewać się „labiryntowych poziomów” zachęcających do eksploracji. Teraz deweloperzy podzielili się grafikami koncepcyjnymi i uchylili rąbka tajemnicy o swoim nowym horrorze.

Cronos: The New Dawn na grafikach koncepcyjnych. Nowe informacje o horrorze od Bloober Team

Nowy projekt Bloober Team, zatytułowany Cronos: The New Dawn, zapowiada się na mroczną podróż w estetyce wschodnioeuropejskiego brutalizmu. Teraz twórcy udostępnili nowe grafiki koncepcyjne i kilka informacji o świecie gry.