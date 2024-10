Nowa gra twórców Silent Hill 2 Remake budzi skojarzenia z... Dead Space. Bloober Team zapowiada Cronos: The New Dawn

Zwiastun Cronos: The New Dawn jest dość tajemniczy. Widzimy na nim partię szachów rozgrywaną między głownym bohaterem, Podróżnikiem, a starszą kobietą, która ma być ważną osobą z przeszłości. Naszym zadaniem będzie odnalezienie takich osób i zabranie ich do teraźniejszości. Głównym motywem gry jest dziejąca się w przeszłości Apokalipsa i związane z nią podróże w czasie. O znaczeniu partii szachów ze zwiastuna prawdopodobnie dowiemy się poznając fabułę nowej produkcji.

Cronos: The New Dawn to gra typu survival horror, więc możemy spodziewać się klasycznego dla gatunku gameplayu. Będziemy eksplorować lokacje z wielu różnych okresów i walczyć tam z groźnymi istotami, które powstały z resztek ludzkości pozostałych po wspomnianej Apokalipsie. Na pierwszej prezentacji gry nie zobaczyliśmy nagrań z rozgrywki - na to musimy poczekać do następnego pokazu.