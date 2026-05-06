Zaginiona gra Ubisoftu wróciła do sprzedaży po 11 latach. Cena na Steam jednak rozczarowuje

Po jedenastu latach nieobecności na Steamie do sprzedaży powróciło R.U.S.E., czyli strategia czasu rzeczywistego od studia Eugen Systems. Produkcja zadebiutowała pierwotnie we wrześniu 2010 roku za sprawą Ubisoftu, ale w grudniu 2015 została usunięta z platformy Valve.

R.U.S.E. – strategiczna gra Ubisoftu powróciła po 11 latach

W tamtym czasie Ubisoft tłumaczył decyzję wygaśnięciem licencji dotyczących części wojskowych elementów wykorzystanych w grze. Teraz jednak tytuł ponownie trafił na Steam jako R.U.S.E. Definitive Edition, a za jego wydanie odpowiada już samo Eugen Systems, znane dziś między innymi z serii Wargame oraz Steel Division.