Zaginiona gra Ubisoftu wróciła do sprzedaży po 11 latach. Cena na Steam jednak rozczarowuje

Po jedenastu latach nieobecności na Steamie do sprzedaży powróciło R.U.S.E., czyli strategia czasu rzeczywistego od studia Eugen Systems. Produkcja zadebiutowała pierwotnie we wrześniu 2010 roku za sprawą Ubisoftu, ale w grudniu 2015 została usunięta z platformy Valve.
R.U.S.E. – strategiczna gra Ubisoftu powróciła po 11 latach
W tamtym czasie Ubisoft tłumaczył decyzję wygaśnięciem licencji dotyczących części wojskowych elementów wykorzystanych w grze. Teraz jednak tytuł ponownie trafił na Steam jako R.U.S.E. Definitive Edition, a za jego wydanie odpowiada już samo Eugen Systems, znane dziś między innymi z serii Wargame oraz Steel Division.
Nowa edycja nie ogranicza się wyłącznie do ponownego udostępnienia gry. Twórcy przygotowali szereg aktualizacji technicznych, dzięki którym produkcja ma bez problemu działać na współczesnych komputerach. Potwierdzono również pełną kompatybilność ze Steam Deckiem.
W skład R.U.S.E. Definitive Edition wchodzą także wszystkie wydane wcześniej dodatki DLC, które gracze otrzymają bez dodatkowych opłat. Co istotne, osoby posiadające starszą wersję gry na Steamie zachowają do niej dostęp i automatycznie otrzymają nowe aktualizacje oraz całą dodatkową zawartość.
Pierwotnie odsunięty na bok przez ograniczenia dystrybucyjne, jeden z filarów gatunku RTS wraca dziś do centrum uwagi i ponownie staje się dostępny zarówno dla weteranów, jak i nowego pokolenia graczy.
Z okazji tego powrotu przygotowaliśmy serię aktualizacji, które zapewniają płynne działanie na najnowszych konfiguracjach sprzętowych. Z dumą potwierdzamy również, że R.U.S.E. jest teraz w pełni kompatybilne ze Steam Deckiem, dzięki czemu gracze mogą korzystać ze sztuki wojennego podstępu także poza domem. Gra zawiera teraz także wszystkie wydane dodatki DLC bez dodatkowych kosztów – czytamy w opisie gry pod zwiastunem.
Swojego entuzjazmu nie kryje także samo Eugen Systems, które podkreśla znaczenie R.U.S.E. dla historii studia:
Jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością przywrócenia R.U.S.E. na należne mu miejsce. Naszym celem jest umożliwienie nowemu pokoleniu strategów poznania tytułu, który definiował swoją epokę i utorował drogę naszym późniejszym sukcesom. Pole bitwy ponownie stoi otworem.
R.U.S.E. jest już dostępne do kupienia na Steam. Dla niektórych graczy cena może jednak okazać się zbyt zaporowa i gra została wyceniona w Polsce na aż 134,90 zł.
