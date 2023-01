Beyond Good & Evil 2 nie zostało anulowane. Prace nad grą cały czas trwają

W zeszłym tygodniu Ubisoft poinformował o kolejnym opóźnieniu premiery Skull & Bones oraz anulowaniu trzech niezapowiedzianych produkcji. Redakcja PCGamesN postanowiła natomiast skorzystać z okazji i zwróciła się do francuskiej firmy z prośbą o komentarz na temat Beyond Good & Evil 2, które od jakiegoś czasu może pochwalić się niechlubnym rekordem.

Produkcja Beyond Good & Evil 2 w toku, ale nowych szczegółów brak

Okazuje się, że gracze czekający na kontynuację produkcji z 2003 roku nie mają się czego obawiać. W oświadczeniu przesłanym serwisowi PCGamesN firma Ubisoft zapewniła, że prace nad Beyond Good & Evil 2 nadal trwają, a odpowiedzialny za wspomniany tytuł zespół dokłada wszelkich starań, by „zrealizować ambitne założenia”.



Niestety francuski wydawca nie podzielił się żadnymi dodatkowymi szczegółami. Miłośnikom Beyond Good & Evil nie pozostaje więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że w tym roku Ubisoft przedstawi nowe informacje i materiały ze wspomnianej produkcji.



Na koniec przypomnijmy, że Beyond Good & Evil 2 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Pod względem fabularnym „dwójka” jest prequelem wydanego w 2003 roku Beyond Good & Evil. Akcja gry toczyć ma się w Systemie 3, czyli układzie gwiezdnym, który eksplorujemy, by walczyć o wolność. Niestety na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery gry.