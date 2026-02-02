Przyszłość serialu The Last of Us jest niepewna

Przyszłość serialu The Last of Us na HBO stoi pod znakiem zapytania. Choć jeszcze niedawno twórcy przekonywali, że historia nie ma szans zamknąć się w trzech sezonach, najnowsze wypowiedzi władz stacji sugerują zupełnie inny scenariusz. Prezes HBO Casey Bloys przyznał w rozmowie z Deadline, że wszystko wskazuje na to, iż nadchodzący trzeci sezon może być jednocześnie ostatnim. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja należy do showrunnerów.

The Last of Us może zakończyć się na trzecim sezonie

To wyraźna zmiana narracji w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami Craiga Mazina, który wielokrotnie podkreślał, że plan zakłada co najmniej cztery sezony. Jeszcze w 2023 roku twórca serialu sugerował, że historia może zakończyć się po trzech lub pięciu odsłonach, ale to właśnie cztery wydawały się najbardziej realne. W maju ubiegłego roku Mazin ponownie mówił o czterosezonowym łuku fabularnym, jednak od tamtej pory sytuacja uległa zmianie. We wrześniu Neil Druckmann z Naughty Dog wycofał się z prac przy trzecim sezonie, uznając, że osiągnął swój cel związany z adaptacją gier.