Przyszłość serialu The Last of Us jest niepewna

Jakub Piwoński
2026/02/02 10:30
Negatywne recenzje produkcji HBO najwyraźniej zatrzęsły nią w posadach. Co dalej?

Przyszłość serialu The Last of Us na HBO stoi pod znakiem zapytania. Choć jeszcze niedawno twórcy przekonywali, że historia nie ma szans zamknąć się w trzech sezonach, najnowsze wypowiedzi władz stacji sugerują zupełnie inny scenariusz. Prezes HBO Casey Bloys przyznał w rozmowie z Deadline, że wszystko wskazuje na to, iż nadchodzący trzeci sezon może być jednocześnie ostatnim. Zastrzegł jednak, że ostateczna decyzja należy do showrunnerów.

The Last of Us może zakończyć się na trzecim sezonie

To wyraźna zmiana narracji w porównaniu z wcześniejszymi deklaracjami Craiga Mazina, który wielokrotnie podkreślał, że plan zakłada co najmniej cztery sezony. Jeszcze w 2023 roku twórca serialu sugerował, że historia może zakończyć się po trzech lub pięciu odsłonach, ale to właśnie cztery wydawały się najbardziej realne. W maju ubiegłego roku Mazin ponownie mówił o czterosezonowym łuku fabularnym, jednak od tamtej pory sytuacja uległa zmianie. We wrześniu Neil Druckmann z Naughty Dog wycofał się z prac przy trzecim sezonie, uznając, że osiągnął swój cel związany z adaptacją gier.

Drugi sezon The Last of Us miał premierę w roku ubiegłym i początkowo cieszył się ogromną popularnością oraz bardzo wysoką oglądalnością. Z czasem jednak, wraz z kolejnymi odcinkami, w sieci zaczęło pojawiać się coraz więcej negatywnych opinii. Część fanów otwarcie wyrażała rozczarowanie kierunkiem fabularnym i decyzjami twórców, co mogło wpłynąć na obecne rozważania dotyczące zakończenia serii.

Na razie Craig Mazin nie odniósł się publicznie do słów Bloysa. Wiadomo natomiast, że trzeci sezon wprowadzi nowego aktora w roli Manny’ego, członka WLF. Czy będzie to finał historii Joela i Ellie – pozostaje otwartym pytaniem.

Źródło:https://www.eurogamer.net/despite-previously-insisting-there-was-no-way-hbos-the-last-of-us-show-could-be-wrapped-up-in-3-seasons-it-looks-like-itll-be-wrapped-up-in-3-seasons

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:38

Ktoś jest zdziwiony? Bo ja nie...

Tylko w Hollywood potrafią wziąść pomysł który już raz spotkał się z ogromną krytyką i zrobić dokładnie to samo by później po początkowym mlaskaniu i klaskaniu na koniec meandrować odpowiadając na pytanie "co poszło nie tak?".

I tak w kółko.




