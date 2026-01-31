Zaloguj się lub Zarejestruj

Road to Vostok ma datę premiery. Rywal Tarkova wchodzi do wczesnego dostępu

Patrycja Pietrowska
2026/01/31 15:00
Road to Vostok coraz bliżej graczy.

Road to Vostok w końcu doczekał się konkretnej daty premiery we wczesnym dostępie. Wraz z nowym zwiastunem potwierdzono, że gra zadebiutuje 7 kwietnia 2026 roku. Tytuł od dłuższego czasu przyciąga uwagę społeczności dzięki kolejnym wersjom demonstracyjnym.

Road to Vostok
Road to Vostok

Road to Vostok oficjalnie zmierza do premiery

Za Road to Vostok stoi Antti Leinonen, twórca z Finlandii. Efektem jego wieloletnich prac jest rozbudowana, jednoosobowa gra survivalowa z realistycznymi i bezkompromisowymi mechanikami. Akcja osadzona została w postapokaliptycznej strefie granicznej między Finlandią a Rosją, gdzie każdy błąd może zakończyć rozgrywkę na dobre.

Choć Road to Vostok nie jest klasycznym extraction shooterem, stylistyka i podstawowe założenia rozgrywki nawiązują do takich produkcji jak Escape from Tarkov. Gracz musi przetrwać w niebezpiecznym środowisku, zbierać zasoby, planować kolejne wyprawy i przygotowywać się do przekroczenia granicy prowadzącej do strefy Vostok, w której obowiązuje permadeath. Rozgrywka skupia się na ostrożnym podejmowaniu decyzji, zarządzaniu wyposażeniem i analizowaniu ryzyka.

GramTV przedstawia:

Produkcja oferuje rozbudowane mechaniki strzelankowe z perspektywy pierwszej osoby, ale to tylko część doświadczenia. W grze znalazł się system kryjówek, handel z postaciami niezależnymi, wiele map oraz dynamiczne wydarzenia. Całość uzupełniają rozbudowana personalizacja broni i postaci, a także realistyczne systemy pogody i cykl dnia i nocy. Istotną rolę odgrywają również klasyczne mechaniki survivalowe, takie jak konieczność jedzenia i picia, kontrola stanu zdrowia oraz zarządzanie ograniczonym ekwipunkiem.

Wczesny dostęp do Road to Vostok zostanie uruchomiony w cenie 14,99 euro, z uwzględnieniem 25% zniżki obowiązującej przez pierwsze dwa tygodnie. Po zakończeniu promocji cena wzrośnie do 19,99 euro. Demo dostępne na Steamie zostało pobrane przez ponad milion użytkowników, a około 600 tysięcy osób dodało grę do listy życzeń.

Źródło:https://insider-gaming.com/road-to-vostok-early-access-date-trailer/

News
data premiery
zwiastun
FPS
strzelanka
wczesny dostęp
survival
postapokalipsa
postapo
Road to Vostok
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

