Road to Vostok ma datę premiery. Rywal Tarkova wchodzi do wczesnego dostępu

Road to Vostok coraz bliżej graczy.

Road to Vostok w końcu doczekał się konkretnej daty premiery we wczesnym dostępie. Wraz z nowym zwiastunem potwierdzono, że gra zadebiutuje 7 kwietnia 2026 roku. Tytuł od dłuższego czasu przyciąga uwagę społeczności dzięki kolejnym wersjom demonstracyjnym. Road to Vostok oficjalnie zmierza do premiery Za Road to Vostok stoi Antti Leinonen, twórca z Finlandii. Efektem jego wieloletnich prac jest rozbudowana, jednoosobowa gra survivalowa z realistycznymi i bezkompromisowymi mechanikami. Akcja osadzona została w postapokaliptycznej strefie granicznej między Finlandią a Rosją, gdzie każdy błąd może zakończyć rozgrywkę na dobre.

Choć Road to Vostok nie jest klasycznym extraction shooterem, stylistyka i podstawowe założenia rozgrywki nawiązują do takich produkcji jak Escape from Tarkov. Gracz musi przetrwać w niebezpiecznym środowisku, zbierać zasoby, planować kolejne wyprawy i przygotowywać się do przekroczenia granicy prowadzącej do strefy Vostok, w której obowiązuje permadeath. Rozgrywka skupia się na ostrożnym podejmowaniu decyzji, zarządzaniu wyposażeniem i analizowaniu ryzyka.

Produkcja oferuje rozbudowane mechaniki strzelankowe z perspektywy pierwszej osoby, ale to tylko część doświadczenia. W grze znalazł się system kryjówek, handel z postaciami niezależnymi, wiele map oraz dynamiczne wydarzenia. Całość uzupełniają rozbudowana personalizacja broni i postaci, a także realistyczne systemy pogody i cykl dnia i nocy. Istotną rolę odgrywają również klasyczne mechaniki survivalowe, takie jak konieczność jedzenia i picia, kontrola stanu zdrowia oraz zarządzanie ograniczonym ekwipunkiem. Wczesny dostęp do Road to Vostok zostanie uruchomiony w cenie 14,99 euro, z uwzględnieniem 25% zniżki obowiązującej przez pierwsze dwa tygodnie. Po zakończeniu promocji cena wzrośnie do 19,99 euro. Demo dostępne na Steamie zostało pobrane przez ponad milion użytkowników, a około 600 tysięcy osób dodało grę do listy życzeń.

