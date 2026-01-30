Zaloguj się lub Zarejestruj

Graj za darmo na Steam – 6 produkcji do ogrania przez weekend

Maciej Petryszyn
2026/01/30 22:00
Steam to nie tylko okazja, by powiększyć swoją kupkę wstydu o nowe tytuły. To także szansa, by przetestować grę zanim zdecydujemy się ją na wspomnianą kupkę dodać.

Dość regularnie na platformie Valve dochodzi o tzw. darmowych weekendów. I nie inaczej będzie także w pierwszym weekendzie lutego.

Steam
Steam

Darmowy weekend na Steamie z 6 produkcjami

Nadchodzący dwudzionek przyniesie aż 6 możliwości, by całkowicie bezpłatnie przetestować mniej lub bardziej popularne tytuły. W rzeczonej szóstce znalazło się m.in. Dead by Daylight, czyli asymetryczna gra PvP, która regularnie przyciąga przed ekrany kilkadziesiąt tysięcy osób w tym samym czasie. Znajdziemy tam jednocześnie postacie z najbardziej znanych horrorów, jeżeli chodzi o mainstream.

Fani postapokalipsy będą natomiast mogli spróbować swoich sił w Fallout 76, sprawdzając, czy proponowana przez Bethesdę formuła zabawy ma sens w środowisku MMO. To również wydane w ubiegłym roku Grounded 2 oraz Hotel Architect, a także funkcjonujące na Steamie nieco dłużej Deep Rock Galactic oraz Sker Ritual.

Gry dostępne na Steam w ramach darmowego weekendu:

Każda z gier dostępna będzie jedynie do momentu zakończenia darmowego weekendu. Po nim znikną one z naszej biblioteki – chyba że zdecydujemy się którąś z nich kupić.

Tagi:

PC
Steam
promocja
darmowy weekend
Fallout 76
Dead by Daylight
Deep Rock Galactic
Sker Ritual
bezpłatne
Hotel Architect
Grounded 2
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

