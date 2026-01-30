Graj za darmo na Steam – 6 produkcji do ogrania przez weekend

Steam to nie tylko okazja, by powiększyć swoją kupkę wstydu o nowe tytuły. To także szansa, by przetestować grę zanim zdecydujemy się ją na wspomnianą kupkę dodać.

Dość regularnie na platformie Valve dochodzi o tzw. darmowych weekendów. I nie inaczej będzie także w pierwszym weekendzie lutego.

Darmowy weekend na Steamie z 6 produkcjami

Nadchodzący dwudzionek przyniesie aż 6 możliwości, by całkowicie bezpłatnie przetestować mniej lub bardziej popularne tytuły. W rzeczonej szóstce znalazło się m.in. Dead by Daylight, czyli asymetryczna gra PvP, która regularnie przyciąga przed ekrany kilkadziesiąt tysięcy osób w tym samym czasie. Znajdziemy tam jednocześnie postacie z najbardziej znanych horrorów, jeżeli chodzi o mainstream.