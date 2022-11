Ben Stiller jako Kratos. Rewelacyjna reklama God of War Ragnarok pełna gwiazd

Sony zaprosiło znane nazwiska do promowania nowej części przygód Kratosa.

Japońska firma zaskoczyła graczy nietypową reklamą zbliżającego się wielkimi krokami God of War Ragnarok. Tytuł zadebiutuje na rynku już za kilka dni i niedawno Santa Monica Studio wydała oficjalne stanowisko dotyczące wycieku informacji o fabule gry. Aby nieco zapomnieć o przykrym incydencie, Sony wypuściło nową zapowiedź, w której wzięli udział Ben Stiller, LeBron James oraz John Travolta wraz ze swoimi dziećmi. Materiał wykorzystuje relację ojciec-syn, która stanowi trzon opowieści w poprzednim God of Warze, a także będzie miała znaczenie również w kontynuacji, przedstawiając Kratosa i Atreusa jako modelu do zacieśnienia więzi między rodzicami a dziećmi.