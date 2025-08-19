Zaloguj się lub Zarejestruj

Bella Ramsey z The Last of Us chętnie zagrałaby... Spider-Mana

Jakub Piwoński
2025/08/19 14:30
Aktorka opowiedziała o swojej współpracy z Pedro Pascalem.

Bella Ramsey, znana z roli Ellie w hitowym serialu The Last of Us, zyskała popularność dzięki wyrazistym kreacjom aktorskim i rosnącej obecności w Hollywood. Aktorka grała wcześniej w Grze o tron. Podczas gali nominacji HBO do Emmy, aktorka podzielili się pomysłem na to, co chciałaby robić razem z Pedro Pascalem po wspólnej pracy nad serialem. Zaskoczyła również chęcią udziału w widowisku superbohaterskim.

Bella Ramsey z The Last of Us chętnie zagrałaby... Spider-Mana

Bella Ramsey o swojej przyszłości i potencjalnym udziale w filmach MCU

Aktorka najpierw przyznała żartobliwie: „Myślę, że może coś w stylu filmu o napadzie, w którym razem napadamy na bank” – powiedziała Ramsey. Rozmowa zeszła również na samego Pascala, którego często pytają fani.To pytanie: «Jak się miewa Pedro Pascal? Czy jest tak miły, na jakiego wygląda?»” – mówi Ramsey. „Ludzie najczęściej mnie o to pytają, a odpowiedź brzmi: «Tak»… Jest tutaj, a ja nie widziałam go od tak dawna. Rozglądam się, próbując go znaleźć”.

Fani filmów o superbohaterach mogą poczuć się jednak zaskoczeni deklaracją aktorki. Ramsey zdradziła, że chętnie zagrałaby kiedyś Spider-Mana:

Tom Holland świetnie sobie poradził. Więc może powinni zrobić dla mnie nowego [superbohatera].

Pytanie pojawiło się w kontekście wyczynów ekranowego kolegi, który wystąpił niedawno w Fantastycznej Czwórce. Jak przyznała, w świecie Marvela jest jeszcze nowicjuszką i obejrzała dopiero Spider-Mana Andrew Garfielda kilka miesięcy temu. “Niesamowite” – oceniła Ramsey. „Uwielbiałem to”. Bella Ramsey, identyfikuje się jako osoba niebinarna, jest nominowana do Emmy po raz drugi za rolę Ellie, a serial The Last of Us ma aż 17 nominacji. Najwięcej szans na wygraną ma jednak serial Rozdzielenie.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:45
Bezdyskusyjnie wolę ją, niż Zendayę. Jest to zresztą główny powód, dla którego drugiej części Diuny zapewne nigdy nie obejrzę.

Nie rozumiem fenomenu tej drewnianej aktorki ale cóż, o lansowaniu Pascala też już jest pełno memów. Niektórzy aktorzy po prostu stają się z jakiegoś powodu modni, a ich umiejętności nie mają tu nic do rzeczy.

No ale cóż... jakie filmy/seriale, takie "gwiazdy".

Ło Panie, z deszczu pod rynne. Kolejna aktorka typu "otwórz lodówkę a tam ona"...

Jestem już stary i naprawdę cieżko mi skojarzyć popularnego ostatnio aktora który zrobiłby na mnie jakieś lepsze wrażenie aktorskie. Może Michael B. Jordan, bardzo dobrze zagrał w Sinners wdg mnie. Oczywiście jakbym pomyślał to pewnie jakiś sobie przypomne, ale Ramsey, Pascal czy Zendaya to fatalni aktorzy którzy wypłynęli z innych powodów niż aktorstwo.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 15:36
Nie rozumiem fenomenu tej drewnianej aktorki ale cóż, o lansowaniu Pascala też już jest pełno memów. Niektórzy aktorzy po prostu stają się z jakiegoś powodu modni, a ich umiejętności nie mają tu nic do rzeczy.

No ale cóż... jakie filmy/seriale, takie "gwiazdy".

Bezdyskusyjnie wolę ją, niż Zendayę. Jest to zresztą główny powód, dla którego drugiej części Diuny zapewne nigdy nie obejrzę.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:27

Nie rozumiem fenomenu tej drewnianej aktorki ale cóż, o lansowaniu Pascala też już jest pełno memów. Niektórzy aktorzy po prostu stają się z jakiegoś powodu modni, a ich umiejętności nie mają tu nic do rzeczy.

No ale cóż... jakie filmy/seriale, takie "gwiazdy".




