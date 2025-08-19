Bella Ramsey z The Last of Us chętnie zagrałaby... Spider-Mana

Bella Ramsey, znana z roli Ellie w hitowym serialu The Last of Us, zyskała popularność dzięki wyrazistym kreacjom aktorskim i rosnącej obecności w Hollywood. Aktorka grała wcześniej w Grze o tron. Podczas gali nominacji HBO do Emmy, aktorka podzielili się pomysłem na to, co chciałaby robić razem z Pedro Pascalem po wspólnej pracy nad serialem. Zaskoczyła również chęcią udziału w widowisku superbohaterskim.

Bella Ramsey o swojej przyszłości i potencjalnym udziale w filmach MCU

Aktorka najpierw przyznała żartobliwie: „Myślę, że może coś w stylu filmu o napadzie, w którym razem napadamy na bank” – powiedziała Ramsey. Rozmowa zeszła również na samego Pascala, którego często pytają fani. „To pytanie: «Jak się miewa Pedro Pascal? Czy jest tak miły, na jakiego wygląda?»” – mówi Ramsey. „Ludzie najczęściej mnie o to pytają, a odpowiedź brzmi: «Tak»… Jest tutaj, a ja nie widziałam go od tak dawna. Rozglądam się, próbując go znaleźć”.