To dla tej roli Jim Caviezel zrezygnował z roli Jezusa w Pasji 2

Jakub Piwoński
2025/12/08 09:30
Dark Horse zapowiada się na polityczny dramat. Donald Trump daje kciuka w górę?

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, Jim Caviezel został pominięty przy realizacji Zmartwychwstania Chrystusa Mela Gibsona. Aktor nie będzie jednak narzekać na nudę, bo obrał nowy, zaskakujący zawodowy kierunek. Wcieli się w Jaira Bolsonaro, byłego prezydenta Brazylii, skazanego na 27 lat i 3 miesiące więzienia za rzekome planowanie zamachu stanu. Caviezel, od lat deklarujący sympatię wobec prawicowych polityków, uważa Bolsonaro za ofiarę „głębokiego państwa”, a jego nowa rola od razu wywołała międzynarodowe kontrowersje.

Jim Caviezel zagra byłego prezydenta Brazylii

Dark Horse, kręcony po angielsku i określany przez twórców jako „heroiczny” portret Bolsonaro, powstaje w reżyserii Cyrusa Nowrasteha. Scenariusz napisał Mário Frias, były sekretarz kultury w rządzie Bolsonaro. Produkcja była utrzymywana w ścisłej tajemnicy: ekipa musiała oddawać telefony, a na planie działała specjalna grupa zabezpieczająca przed wyciekami. W filmie pojawią się także Lynn Collins, Esai Morales i Felipe Folgosi.

Caviezel spędził trzy miesiące w Brazylii, kręcąc zdjęcia w kilku regionach, po czym ekipa przeniosła się do Meksyku. Ostatnia część produkcji zostanie zrealizowana w Hollywood, a planowany finał prac przewidziano na 2026 rok. Projekt wywołał opór w Brazylii, lecz zyskał wsparcie wśród sympatyków Bolsonaro, w tym Donalda Trumpa, który – jak twierdzi dystrybutor – liczy, że film pomoże byłemu prezydentowi w „walce o wolność”.

Choć teoretycznie w roli Bolsonaro mógłby wystąpić aktor brazylijskiego pochodzenia, twórcy wybrali Caviezela — bardziej rozpoznawalnego i gwarantującego większe medialne zainteresowanie. Hollywood omija aktora z powodu jego jednoznacznych politycznych wypowiedzi, choć udowodnił, że potrafi odnieść sukces poza systemem, jak przy niezależnym (acz kontrowersyjnym) hicie Dźwięk wolności. Teraz Dark Horse ma szansę na globalną dystrybucję, mimo że data premiery pozostaje nieznana.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/7/jim-caviezel-cast-as-jair-bolsonaro-in-upcoming-biopic

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


