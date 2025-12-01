Guy Pearce przeprasza za dezinformację o Izraelu i robi sobie przerwę od mediów społecznościowych

Czyżby o jeden kieliszek wina za dużo podczas siedzenia przy komputerze? Aktor musi teraz wycofywać się ze swoich ruchów.

Podział w Hollywood w kontekście konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną jest wciąż wyraźny. Guy Pearce, aktor znany m.in. z The Brutalist, przeprosił w czwartek za rozpowszechnianie „dezinformacji i kłamstw” na temat Izraela w mediach społecznościowych. Co ważne, wciąż jednak zaznacza, że aktywnie wspiera Palestynę.

Guy Pearce przeprasza za dezinformację

Według doniesień Jewish News, Pearce udostępnił w internecie materiały związane z kontrowersyjnym komentatorem skrajnej prawicy Nickiem Fuentesem, a także treści oskarżające Izrael o ataki terrorystyczne z 11 września czy udział w śmierci aktywisty Charliego Kirka. Wcześniej publikował też wpisy zawierające antysemickie sugestie dotyczące przemysłu hazardowego i pornograficznego. Aktor w wywiadzie dla Jewish News tłumaczy się w ten sposób: