Guy Pearce przeprasza za dezinformację o Izraelu i robi sobie przerwę od mediów społecznościowych

Jakub Piwoński
2025/12/01 16:40
Czyżby o jeden kieliszek wina za dużo podczas siedzenia przy komputerze? Aktor musi teraz wycofywać się ze swoich ruchów.

Podział w Hollywood w kontekście konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną jest wciąż wyraźny. Guy Pearce, aktor znany m.in. z The Brutalist, przeprosił w czwartek za rozpowszechnianie „dezinformacji i kłamstw” na temat Izraela w mediach społecznościowych. Co ważne, wciąż jednak zaznacza, że aktywnie wspiera Palestynę.

Guy Pearce
Guy Pearce

Guy Pearce przeprasza za dezinformację

Według doniesień Jewish News, Pearce udostępnił w internecie materiały związane z kontrowersyjnym komentatorem skrajnej prawicy Nickiem Fuentesem, a także treści oskarżające Izrael o ataki terrorystyczne z 11 września czy udział w śmierci aktywisty Charliego Kirka. Wcześniej publikował też wpisy zawierające antysemickie sugestie dotyczące przemysłu hazardowego i pornograficznego. Aktor w wywiadzie dla Jewish News tłumaczy się w ten sposób:

Zwrócono mi uwagę, że w ramach mojego poparcia dla Palestyny, nieumyślnie ponownie opublikowałem artykuły i/lub oświadczenia zawierające dezinformację i kłamstwa.

I dodaje:

Zdaję sobie sprawę, że udostępnianie nieprawdziwych treści może powodować zamieszanie i niepokój; z tego powodu bardzo przepraszam. W przyszłości dołożę wszelkich starań, aby weryfikować wszystko, co publikuję w internecie.

W obliczu fali krytyki Pearce ogłosił, że robi sobie przerwę od mediów społecznościowych. Na platformie X aktor napisał:

Na początku tego tygodnia przeprosiłem za publikowanie wprowadzających w błąd i nieprawdziwych postów i komentarzy w mediach społecznościowych. Każde słowo w tych przeprosinach było szczere, ale zdaję sobie sprawę, że przeprosiny muszą iść w parze z konkretnym działaniem. Aby zapobiec dalszym krzywdom, zamieszaniu lub szkodom dla innych, na razie wycofam się z mediów społecznościowych.

Pearce, znany m.in. z filmu The Brutalist, zapewnia, że jego intencją było wsparcie Palestyny, a nie szerzenie fałszywych informacji. Decyzja o zawieszeniu aktywności w sieci ma pozwolić mu na przemyślenie działań i uniknięcie dalszych kontrowersji w przyszłości. Tymczasem niedawno informowaliśmy o tym, że w Hollywood istnieje wyraźny podział w związku z konfliktem na linii Izrael – Palestyna.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/guy-pearce-apologizes-misinformation-israel-palestine-1236595413/

Tagi:

Popkultura
wojna
Palestyna
Guy Pearce
Izrael
kontrowersje
aktor
