Będzie kobiecy spin-off Szybkich i wściekłych. Vin Diesel rusza z kolejnymi filmami z serii

Szybcy i wściekli 10 zadebiutowali w miniony piątek w kinach, zaliczając drugie najlepsze globalne otwarcie tego roku. Amerykańska widownia jednak tym razem nie dopisała i seria zaliczyła kolejny spadek wpływów na premierę nowej części. Mimo to Universal Pictures chce nakręcić jeszcze dwa kolejne odsłony przygód Doma Toretto i jego rodziny. Vin Diesel ma jednak w planach rozszerzanie uniwersum poprzez liczne spin-offy. W wywiadzie dla Variety potwierdził, że jest kilka pomysłów, w tym film poświęcony wyłącznie kobietom.

Szybcy i wściekli – będą nowe spin-offy po zakończeniu głównej serii

Chociaż Szybcy i wściekli są z nami już od ponad dwudziestu lat, to seria doczekała się tylko jednego spin-offu zatytułowanego Hobbs & Shaw. Produkcja spodobała się widzom i niedługo później ruszyły prace nad kontynuacją, ale przez konflikt Diesela z Dwaynem Johnsonem, Hobbs & Shaw 2 jeszcze nie doszedł do skutku. Vin Diesel jednak ma zamiar wrócić do tematu nowych spin-offów, po zakończeniu głównej serii. Jednym z najdłuższej rozwijanych pomysłów jest żeński spin-off.