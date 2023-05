Vin Diesel zapowiedział Szybkich i wściekłych 12. Dwayne Johnson wraca do serii

Przygotowując się do kręcenia tego filmu, studio zapytało, czy mógłby to być film dwuczęściowy. Ale po obejrzeniu Szybkich i wściekłych 10 zapytali się: „Czy finał mógłby być trylogią?”

Kiedy jednak dziennikarz dopytał, czy Vin Diesel może potwierdzić, że będzie jeszcze jeden film z głównej serii, aktor przerwał wywiad i powiedział: „Sprawisz, że będę miał kłopoty”. Na oficjalne potwierdzenie zapewne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, jako że twórcy obecnie świętują wejście dziesiątej części na ekrany kin, a jedenasta właśnie jest w przygotowaniu. Przypomnijmy, że za Szybkich i wściekłych 11 będzie odpowiadał Louis Leterrier, reżyser dziesiątej części.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące Szybkich i wściekłych 10

Podczas premiery potwierdzono również, że do serii wraca Dwayne Johnson. Aktor przez ostatnie lata był skonfliktowany z Vinem Diesela i chociaż panowie już się pogodzili, to The Rock wielokrotnie powtarzał, że nie ma zamiaru wracać do serii. Widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć już film, donieśli, że Dwayne Johnson powraca w scenie po napisach z Szybkich i wściekłych 10.