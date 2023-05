Amerykanie już nie kochają Szybkich i wściekłych, ale reszta świata tak

Premiera Szybkich i wściekłych 10 już za nami, a Universal Pictures i Vin Diesel mają co świętować. Produkcja świetnie poradziła sobie w kinach, choć w Ameryce widać spore zmęczenie przygodami Doma Toretto i jego rodziny. Na rynku domowym film zarobił 67,5 mln dolarów, co może wydać się niezłym wynikiem, ale gdy porównamy go do pozostałych odsłon serii, już tak nie będzie.

Szybcy i wściekli 10 – Ameryka nie ruszyła tłumnie do kin

Jest to dopiero czwarte najwyższe otwarcie tego roku w Ameryce i siódme dla serii Szybcy i wścieli. Dziewiąta część otworzyła się z wynikiem 70 mln dolarów, a ósma z 98 mln dolarów. Wyraźnie więc widać, że Amerykanie mają powoli dosyć tej serii i coraz mniej osób wybierają się na nią do kina.