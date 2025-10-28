Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield: REDSEC kontra Call of Duty: Black Ops 6. Serie ruszają z darmowym graniem

Patrycja Pietrowska
2025/10/28 07:40
Starcie gigantów.

Jak informowaliśmy wczoraj, Battlefield doczeka się trybu Battle Royale zatytułowanego REDSEC. Nowość ma trafić do graczy w modelu free-to-play dzisiaj, 28 października, wraz ze startem pierwszego sezonu rozgrywek. Tymczasem Activision potwierdziło, że tego samego dnia zaoferuje graczom bezpłatny dostęp do trybów Multiplayer i Zombies w grze Call of Duty: Black Ops 6.

Call of Duty: Black Ops 6
Call of Duty: Black Ops 6

Battlefield 6 otrzymuje tryb REDSEC, a Call of Duty: Black Ops 6 otwiera darmowy weekend

Dla fanów Battlefielda inauguracja pierwszego sezonu oznacza wprowadzenie nowych map i uzbrojenia. Jednak najważniejszym elementem, który ma przyciągnąć graczy, jest debiut Battlefield: REDSEC – trybu rozgrywki typu Battle Royale, który ma zostać udostępniony w modelu darmowym. Ciekawym zbiegiem okoliczności wydaje się fakt, że Black Ops 6 otwiera swoje podwoje za darmo dokładnie w momencie, gdy konkurencja nabiera tempa.

Darmowy dostęp do Black Ops 6 obejmie pełną gamę map w trybie wieloosobowym, włączając w to świeżo dodane lokalizacje, takie jak Gravity czy Mothball. Ponadto, okres próbny pozwoli graczom wziąć udział w specjalnym wydarzeniu Halloween, nazwanym The Haunting. Warto jednak zaznaczyć, że kampania fabularna nie została objęta darmowym okresem próbnym. Wydarzenie potrwa do 3 listopada.

Na koniec przypomnijmy, że Battlefield 6 zadebiutował 10 października 2025 roku. Gra jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://insider-gaming.com/black-ops-6-free-trial-battlefield-6-redsec-season-1/

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Muradin_07
The King of Iron Fist
Dzisiaj 08:15

Nie mamy na gramie jeszcze możliwości wrzucania obrazków, ale odpowiem klasycznym memem już teraz:

Absolute Cinema 🙌




