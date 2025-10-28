Battlefield: REDSEC kontra Call of Duty: Black Ops 6. Serie ruszają z darmowym graniem

Jak informowaliśmy wczoraj, Battlefield doczeka się trybu Battle Royale zatytułowanego REDSEC. Nowość ma trafić do graczy w modelu free-to-play dzisiaj, 28 października, wraz ze startem pierwszego sezonu rozgrywek. Tymczasem Activision potwierdziło, że tego samego dnia zaoferuje graczom bezpłatny dostęp do trybów Multiplayer i Zombies w grze Call of Duty: Black Ops 6.

Battlefield 6 otrzymuje tryb REDSEC, a Call of Duty: Black Ops 6 otwiera darmowy weekend

Dla fanów Battlefielda inauguracja pierwszego sezonu oznacza wprowadzenie nowych map i uzbrojenia. Jednak najważniejszym elementem, który ma przyciągnąć graczy, jest debiut Battlefield: REDSEC – trybu rozgrywki typu Battle Royale, który ma zostać udostępniony w modelu darmowym. Ciekawym zbiegiem okoliczności wydaje się fakt, że Black Ops 6 otwiera swoje podwoje za darmo dokładnie w momencie, gdy konkurencja nabiera tempa.